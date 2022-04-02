لبنان الحر

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجّار، في بيان، أنّ "وزير الشؤون ‏الإجتماعية اجتمع بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحضور نائبه ألكسندر موراديان للبحث ‏في أزمة المصارف وانعكاسها على استمرار المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، في ‏تقديم خدماتها للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع اللبناني".‏

صوت لبنان

أبلغ وزير التربية والتعليم عباس الحلبي، ممثلي اليونسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّ المعلمين في لبنان أصبحوا فئة فقيرة ومهمشة ويحتاجون إلى توفير المال من خلال دفعة مسبقة الأسبوع المقبل، والا فإنه مستعد لتعليق التدريس في دوام بعد الظهر، وليتحمل المجتمع الدولي المسؤولية"، وذلك بحسب ما نقل حساب وزارة التربية على وسائل التواصل الاجتماعي.

radio orient

أعلن الوزير السابق الدكتور ​خالد قباني​، اللائحة التي يترأسها باسم "​بيروت​ تواجه"، من ​فندق​ الريفييرا، بحضور رئيس الحكومة السابق ​فؤاد السنيورة​ وحشد من ​عائلات بيروت​.

اذاعة النور

أكد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن "مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان".

صوت المدى

أعلنت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في التيار الوطني الحر، في بيان، أنّه "من منطلق ‏الشفافية والصدق، نظّم التيار الوطني الحر مناظرة علنية حول ملف الكهرباء، كان دعا إليها ‏معظم الصحافيين والسياسيين الذين دأبوا على مهاجمته في موضوع الكهرباء".‏