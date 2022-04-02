اتهمت روسيا أوكرانيا، أمس، بشن ضربة داخل أراضيها، في تطور غير مسبوق منذ انطلاق الحرب في 24 شباط الماضي.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف، حاكم منطقة بلغورود الروسية، إن مروحيتين أوكرانيتين نفذتا ضربة على منشأة لتخزين الوقود في المدينة الواقعة على بعد نحو أربعين كيلومتراً من حدود أوكرانيا. وأضاف أن شخصين أصيبا بسبب الحريق، مؤكداً أن الهجوم لم يسفر عن أزمة في توزيع الوقود في المقاطعة. وفيما حذر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، من أن هذا التطور «لن يوفر ظروفاً ملائمة لمتابعة المفاوضات»، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا إنه «عاجز عن تأكيد أو تكذيب ضلوع أوكرانيا لأنه لا يملك كل المعلومات العسكرية».

شكلت جولة مفاوضات جديدة بين الوفدين الروسي والأوكراني تأكيدا من الطرفين على ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الجولة الأخيرة. وأعلن الكرملين، أمس، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان آليات دفع المفاوضات، والاقتراح التركي لعقد لقاء مباشر يجمع بوتين مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

بالتزامن مع حملة تجنيد روسية واسعة للمتطوعين السوريين للقتال في أوكرانيا، تسري معلومات، منذ أيام، عن انسحابات لمقاتلين من «مجموعة فاغنر» الأمنية من مناطق انتشارهم الحالية، في دول مثل ليبيا وسوريا، بهدف نشرهم في منطقة دونباس التي تقول روسيا إنها الهدف الأساسي لـ«العملية العسكرية» التي أطلقتها في أوكرانيا .

حض قادة أوروبا بكين على «عدم التدخل» لمساعدة روسيا على مواجهة تداعيات العقوبات الغربية. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي حذر بكين من أن أي دعم لموسكو للالتفاف على العقوبات الغربية من شأنه «تشويه سمعة (الصين) بشكل خطير» والإضرار بعلاقاتها الاقتصادية مع أوروبا.

حذرت الولايات المتحدة الهند من التقارب مع موسكو، بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيودلهي سعياً لإقناعها بعدم الرضوخ لضغوط الغرب.

رغم الجدل الحاد حول قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربط مبيعات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بالدفع بالروبل، أوضحت موسكو أن إمدادات الغاز مستمرة لأوروبا بالشرط نفسه، لكنها قالت إن القرار سيفعّل منتصف أبريل (نيسان) الحالي وليس اعتباراً من أمس.

أفاد مصدر مسؤول في الفاتيكان بأن ثمّة اتصالات متقدّمة جارية لعقد لقاء بين البابا فرنسيس ورئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل، لبحث الأزمة الأوكرانية وسبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة ويمهّد لمفاوضات مباشرة بين الطرفين.

استبقت مصادر رسمية فرنسية القمة الأوروبية - الصينية، التي التأمت أمس عن بعد، بالكشف عن الرسالتين الرئيسيتين اللتين يشدد عليهما القادة الأوروبيون. وقوام الرسالة الأولى، الطلب من بكين استخدام «العلاقة الخاصة» التي تربطها بموسكو من أجل دفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى وضع حد للحرب على أوكرانيا ، والرسالة الثانية التأكيد على أن لا مصلحة للصين في استمرار الحرب لأنها، تصيب الاقتصاد العالمي والحركة التجارية وبالتالي فإن بكين متضررة منها كما بقية الدول وعلى رأسها الدول الأوروبية.

حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، من أن تركيز الجهود الحربية الروسية على منطقة دونباس، شرق أوكرانيا، يشير إلى نيتهم مواجهة الوحدات الأوكرانية المتمرسة والمحتشدة هناك، ما ينذر باندلاع "نزاع طويل الأمد".

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تواصل مساعي جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي في إسطنبول. وأضاف: "سنكون سعداء جدا إذا تمكنّا من جمع الرئيسين في إسطنبول واتفقنا على تحويل المسار السلبي للأزمة إلى إيجابي".