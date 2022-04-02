الجمهورية / جورج شاهين

قفل باب سحب الترشيحات الى الانتخابات النيابية بخروج 42 مرشحا من اصل 1043 تقدموا لخوض السباق في الدورة المقبلة، وهو رقم صغير جدا قياسا على موجة الترشيحات التي أعقبت برودة انتخابية غير مسبوقة. وقبل 3 ايام على مهلة الإعلان عن اللوائح الانتخابية وسقوط دفعة جديدة من المرشحين طرحت الاسئلة حول شكل البرامج الانتخابية، التي تتجاهل مظاهر الازمة وحاجات اللبنانيين الى الانماء والعجز عن إرشادهم الى سبل مواجهة المستقبل المظلم.

حتى صباح الأحد في الخامس عشر من أيار المقبل تاريخ فتح صناديق الاقتراع ستبقى الشكوك محيطة بإمكان فتحها أمام الناخبين. والى تلك المرحلة سيسيل حبر كثير حول حجم البرامج والمشاريع التي أعدّتها اللوائح الانتخابية التي تحاكي هموم اللبنانيين وترددات مجموعة الأزمات الداخلية والخارجية التي تعصف بهم من جوانب مختلفة. وكل ذلك يجري تزامناً مع المساعي المبذولة لدى البعض للاستثمار في مآسي اللبنانيين وإذكاء العصبية المذهبية التي تدفع الى المشاركة في العملية الانتخابية من اجل تعزيز الحواصل التي يلهث خلفها بعض المرشحين الساعين الى دخول الندوة البرلمانية وأولئك الراغبين بالعودة اليها والتغطية على ما لحق بصورتهم من تهشيم نتيجة الفشل في مواجهة او اقفال أيّ من الملفات العالقة لاسباب مختلفة ومبررات لم تقنع أحداً.