الوكالة الوطنية للإعلام

المفتي دريان دعا في رسالة شهر رمضان الى "الذهاب معا" الى الانتخابات لانتاج البدائل" : انتهى زمن التسليم وزمان الخوف وانطلق وعد الثورة على الظالمين والمستبدين الفاسدين

وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة شهر رمضان المبارك الى اللبنانيين، وجاء فيها:

"يقدم علينا شهر رمضان كل عام خير مقدم . فالصوم فريضة في القرآن الكريم، بمقتضى قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". وهو عمل رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه، وحبه وأداؤه للطاعات، يدل على ذلك كثرة أحاديثه في الحث على أداء الفريضة ، وفي تبيان الفضائل الأخلاقية والإنسانية والاجتماعية لرمضان وصومه . وإذا كانت الصلاة عماد الدين، والحج موطن اجتماع جماعة المسلمين؛ فإن الصوم - فضلا عن كونه عبادة رئيسة في الإسلام والأديان ، فقد صار علما على الإسلام في العالم .

وكالة الأناضول

أردوغان يؤكد لهرتصوغ أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول الأقصى

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ، على أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. جاء ذلك في اتصال هاتفي، الجمعة، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أفاد فيه أن الرئيسين بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وعلى صعيد آخر، صرح أردوغان بأن التضافر المزمع إنشاؤه خاصة في مجال الطاقة يعد مصلحة مشتركة للطرفين. وأعرب عن رغبته في الحفاظ على الزخم الذي اكتسبته العلاقات الثنائية خلال زيارة هرتصوغ إلى تركيا في 9 آذار المنصرم. وأدان الهجمات الإرهابية الشنيعة التي وقعت في مختلف مدن إسرائيل في الأيام الأخيرة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى. واعتبر الرئيس التركي التصريحات المتعقلة بإسرائيل وفلسطين قيّمة للغاية من أجل تخفيف التوتر، وقال: "من المهم عدم منع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان". وأعرب أردوغان عن تطلعه لأن تواصل السلطات الإسرائيلية إظهار الاهتمام بما يخص إبقاء الأقصى مفتوحا للعبادة لمدة 24 ساعة في العشر الأواخر من رمضان وإغلاقه أمام زيارات غير المسلمين. وتمنى أردوغان أن يمر شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي بسلام وهدوء، وقدم تهانيه لهرتصوغ والشعب اليهودي كافة بعيد الفصح. بدوره، هنأ هرتصوغ نظيره التركي بمناسبة حلول شهر رمضان.