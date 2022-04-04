TL

ناشدت إدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية وزارة الأشغال والجهات المعنية تأمين المحروقات لآليات مركز جرف الثلوج في تنورين لفتح الطريق العام بين تنورين وحدث الجبة والتي تؤدي إلى محمية أرز تنورين خصوصا أن الطريق كانت قد أقفلت منذ 9 آذار بسبب تراكم الثلوج وما زالت مقفلة حتى اليوم رغم انحسار العاصفة وارتفاع درجات الحرارة.

المنار

في شهر رمضان الفضيل ترفع الدعوات بانْ يزيح الله تعالى الغمة عن امتنا ، وانْ يريح شعوبها من سطوة جهالها وظلامها، وان تتوج همم المقاومين فيها لا سيما في فلسطين بمزيد من الانتصارات المؤزرة.

nbn

لا أولوية تتقدم على الأولوية الإنتخابية حتى إشعار آخر... في المهلة الفاصلة عن منتصف ليل غد الإثنين تتسارع وتيرة تركيب وتسجيل ما تبقى من لوائح في وزارة الداخلية.

mtv

عندما تشكلت حكومة "معا للانقاذ" كان هدفها تحقيق أمرين: إطلاق خطة التعافي المالي والإقتصادي، وإجراء الإنتخابات النيابية. اليوم، وبعد مرور حوالى سبعة أشهر على تشكيلها، تحولت فقط إلى حكومة "معا للإنتخابات". صحيح أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال قائمة حول أمور كثيرة؛ وصحيح أن وفد الصندوق الموجود في لبنان يعقد اجتماعات متواصلة مع المسؤولين اللبنانيين؛ وصحيح أيضا أن الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول موضوعان على نار مجلس النواب، لكن لا شيء يؤكد أن أمرا مما ذكرناه سينجز.

NTV

اشارت لجنة متعاقدي الثانوي، في بيان الى ان "اتخاذ رابطة التعليم الثانوي قرارا بالإضراب التحذيري للمطالبة بأمور معيشية محقة نحن واياهم محرومون منها محق وصرختهم محقة، وعسى ان يصل تحذيرهم للمعنيين. ولكن هل يجوز لرابطة تمثل اساتذة في التعليم الثانوي ان تسهو عن ما هو لاحق بشريحة كبيرة من الاساتذة المتعاقدين وتضررهم من الإضرابات؟ وهل يجوز ان نحرم من ساعاتنا وقوت اولادنا؟ نحن لا نحرض، ولكن لنا حق الاعتراض فلا يجوز ان نبقى مهمشين وان تبقى أرزاقنا ولقمة عيشنا في مهب التجاذبات والإضرابات".

OTV

وعلى وقع التجابات الداخلية فان الايام المقبلة ستشهد عودة باتت قريبة للسفير السعودي وليد البخاري وهنا تشير مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للOTV الى ان هذه العودة قد تكلل الجهود المبذولة على خط المصالحة اللبنانية الخليجية، رافضة وضعها في اطار انتخابي بحت.

LBC

تقول معلومات الLBCI أن الاسبوع الاول من التفاوض حقق تقدما، وانه تم التوصل الى اكثر من نقطة مشتركة بين وفد الصندوق والوفد اللبناني المفاوض وان العمل جار على نقاط اربعة هي الكابيتال كونترول، الموازنة، السرية المصرفية واعادة هيكلة القطاع المصرفي.

الميادين

ذكرت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن "القوات الروسية تقصف مصفاة لتكرير ​النفط​ و3 مستودعات للوقود في منطقة أوديسا"،لافتة إلى أنه "تدمير 51 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية". وأشارت في بيان، إلى أنه "تم تدمير أربع مستودعات للأسلحة والذخائر في منطقتي كونستانتينوفكا وكريستيشيه".

الجزيرة

رأى رئيس ​الوفد الروسي المفاوض​، ​فلاديمير ميدينسكي​، أن "كييف أصبحت أكثر واقعية في مقاربتها لمسألة وضع ​أوكرانيا​ المحايد وغير النووي، لكن مشروع المعاهدة ليس جاهزا بعد لعقد قمة".

العربية

رأى زعيم حزب "القانون والعدالة" القومي الشّعبوي الحاكم في ​بولندا​، نائب رئيس الوزراء البولندي، ​ياروسلاف كاتشينسكي، أنّ "​ألمانيا​، مثل ​فرنسا​، لديها انحياز قوي لموسكو".