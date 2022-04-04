لبنان الحر

أعرب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن أمله من الحكومة أن "تجد سريعًا الحلول اللّازمة لملف الجامعة اللبنانية، حلولًا عادلة ولازمة، فلا يجوز أن ينهار هذا الصّرح التّربوي الوطني الكبير أمام أعيننا، بعد 71 سنة من تأسيسه على أسس متينة".

صوت لبنان

لفت متروبوليت ​بيروت​ وتوابعها للرّوم الأرثوذكس، المطران ​الياس عودة​، إلى أنّ "منذ الرّابع من آب 2020، والشّيطان يزيد حيله وتجاربه على شعبنا، مستخدمًا الوسائل كافّة. لا نزال نعيش مأساة التّفجير حتّى اليوم، مع رحيل أشخاص جدد ممّن أُصيبوا في ذلك اليوم المشؤوم، وما رحيلهم إلّا تذكير للمسؤولين بتقصيرهم، وللمواطنين بتحمّل مسؤوليّتهم تجاه تحرير البلد وأنفسهم من نير من يتحكّمون بمصائرهم".

radio orient

أشار الخبير الإقتصادي ​وليد أبو سليمان​، إلى أن "فكرة طرح إسمي كحاكم ل​مصرف لبنان​ غير صحيحة، ولم يتواصل معي حد من أجل هذا الأمر، وأعتقد ايضا ان فكرة اقالة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ غير واردة حالياً". وأوضح أن "الدَين على ​الدولة اللبنانية​ بالعملة الأجنبية هو فقط "اليوروبوندز" وهي تقريباً 8 مليار ليرة، اما ما تبقى فمصرف لبنان هو المسؤول عنها وعلى المصارف التجارية أن تُسائل ​المصرف المركزي​".

اذاعة النور

ناشد رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد حسن كنعان، وأعضاء الهيئة ‏الإدارية، التجار عموماً وتجار المواد الغذائية بخاصة، "مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ‏ووضع حسومات على المواد الأساسية والضرورية، وأن يكون معيار الربح خلال شهر رمضان، نيل رضى ‏الله والتزام وصاياه بأن نتحلى بإرادة الخير والعطاء والتكافل، والوقوف إلى جانب الناس المستضعفين ‏والفقراء".‏

صوت المدى

أكد رئيس تيار المردة ​سليمان فرنجية​ أن "لا مشكلة لنا في الحوار مع اي مكون في الوطن ضمن مبادئنا، ولن نفعل اي شيء على حساب وطننا". ولفت فرنجية في كلمة له من بنشعي، الى ان " هدفنا راحة الناس، نجحنا في عدة اماكن ونيتنا دائما سليمة، لا نحبذ الشعارات الرنانة بل قراءة التاريخ والجغرافيا وعلى اساس ذلك نأخذ موقفنا السياسي الذي يحمي بلدنا".