قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينكسي أمس أن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل المدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدنية.

وصف وزير الخارجية الأميركية انطوني بلينكن صور الجثث بأنعا مؤلمة للغاية.

نفت موسكو المزاعم الاوكرانية قائلة أن اللقطات والصور التى تظهر جثث القتلى في بوتشا كانت استفزازاً آخر من قبل كييف.

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الاوكراني ايرنيا فيريشوك أمس، أن 11 رئيس بلدية ومسؤولاً حكومياً محلياً ما زالوا محتجزين بعد أن خطفتهم القوات الروسية.

أكد الرئيس الاوكراني زيلنسكي أنه مستعد للحوار مع نظيره الروسي فلاديميير بوتين، وفق تصريحات أدلى بها لقناة "سي بي إس" الأميركية وبدا زيلنسكي منفتحاً على نقاش شرط موسكو التزام كييف الحياد.

وقال: عندما تنتهى الحرب سنناقش الضمانات الامنية معاً، وحالة الحياد مع الحفاظ على سيادتنا وجيش قوي.

ندّد البابا فرنسيس أمس الاول بالغزو الروسي لاوكرانيا وقال: بعض الاقوياء الذين سجنوا انفسهم في ادعاءات مصالح قومية عفا عليها الزمن اثاروا الصراعات وسببوها مرة أخرى.

قتل ستة أشخاص على الاقل واصيب 9 آخرون في إطلاق نار في مدينة ساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في ساعة مبكرة من صباح أمس.

أعتبر الكرملين أمس أنه من المستحيل عزل روسيا في العالم المعاصر.

تترقب باكستان عقد انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر، عقب فشل محاولة لاطاحة رئيس وزرائها عمران خان من السلطة.

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أمس، أن التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الايراني لعام 2015 بين القوى الكبرى والجمهورية الاسلامية بات وشيكاً.

أكد الرئيس الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي برهم صالح، أمس، أن ايران تدعم وحدة واستقلال العراق وأمنه وتعزيز دوره في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التعاون المؤثر والفاعل بين طهران وبغداد.