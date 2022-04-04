أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أمس ضرورة إيجاد تهدئة شاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

يبدأ وفد من وزراء الخارجية العرب من أعضاء مجموعة الاتصال المكلفة بمتابعة الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، زيارة اليوم إلى موسكو للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف ثم يتوجه إلى بولندا للقاء وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا.

تتفاءل الحكومة اليمنية بصمود الهدنة الأممية وصولاً إلى رفع الحصار الحوثي المفروض على تعز منذ سنوات.

حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نففتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل انتهاكاتها وجرائمها واعتداءاتها الاستفزازية ضذ شعبنا الفلسطيني.

عقدت جميع الفصائل الفلسطينية المسلحة اجتماعاً في غزة أمس الأحد وأصدرت بياناً قالت فيه أنها ستستمر في العمل المشترك ضد الاحتلال.

أرسلت تركيا مزيداً من التعزيزات لقواتها المنتشرة شمال غربي سوريا في الوقت الذي واصلت فيه قواتها قصف بلدة عين عيسى في شمال الرقة بالمدفعية الثقيلة.