الجمهورية / جوني منير

قال: وأخيراً سلّم الجميع بحتمية حصول الانتخابات النيابية. تطلّبت هذه القناعة الكثير من الوقت والأهم العديد من الاشارات والرسائل الحازمة، والتي كان فحواها انّ العواقب ستكون قاسية وأن العواصم الكبرى جدية جداً في قرارها. ولكن هنالك من يعتقد بأن ثمة معطى إضافياً ساهم في ترسيخ هذه القناعة لدى اطياف الطبقة السياسية الحاكمة، وهي تتعلق بالصراعات التي مزّقت القوى والمجموعات التغييرية ما جعلها تفشل في بناء لوائح موحّدة قادرة على إحداث الانقلاب المطلوب والمأمول في توازنات المجلس النيابي المقبل كما نادى وما يزال اكثر من 60 % من اللبنانيين، وهي النسبة التي أظهرتها مختلف استطلاعات الرأي. فمن جهة لم تنجح الرعاية الدولية في التضييق من هوّة الصراعات التي سادت بين "التغييريين" والمعارضين وحتى داخل كل فريق منهما، وبالتالي النجاح في إنجاز لوائح موحدة. ومن جهة ثانية أدّت هذه الصراعات الى تراجع ثقة الشارع من جهة والشخصيات والمتموّلة التي كانت متلهفة لتمويل هذه المعركة ولكنها وضعت شرطا لم يتحقق وهو اقتناعها بوجود جدية واسماء وازنة قادرة على تشكيل بديل فعلي. لا بل على العكس، بدت الامور تعمل وفق الذهنية نفسها السائدة لدى اطراف الطبقة السياسية الحالية. ومن جهة ثالثة نجحت اطراف الطبقة السياسية في التلاعب ببعض هذه المجموعات واختراق بعضها الآخر ودَفعِها للخطأ القاتل أي تعدد اللوائح ما سيؤدي الى تشتيت الاصوات، اضافة الى القيام بحملة اعلامية تقوم على اساس ان شيئاً لن يتغير على مستوى نتائج الانتخابات، والهدف إطفاء شعلة الحماس التي بدأت في نفوس اللبنانيين يوم 17 تشرين 2019.

اللواء/ أحمد زين الدين

قال أن الميدان الانتخابي يكتمل عند منتصف ليل اليوم، بتظهير كل اللوائح الانتخابية رسميا، في الدوائر الانتخابية الـ15، ليفتح باب السباق أمام 128 نائبا على مصراعيه، بينما تواصل خلال اليومين الماضيين اعلان اللوائح في العديد من الدوائر الانتخابية، في وقت حاولت فيه بعض اللوائح المسجلة رسميا، وهي غير مكتملة، اجراء تعديلات على لوائحهم، بإضافة اسماء جديدة عليها، قبل انتهاء المهلة القانونية لتسجيل اللوائح الانتخابية لكن المعنيين في وزارة الداخلية رفضوا إجراء أيّ تعديل.وبهذا قد تشهد الساعات القليلة المقبلة مزيدا من البحث والاتصالات لمعالجة هذه الإشكالية، الناتجة عن تسرع البعض في تسجيل لوائحهم .

اللواء/ غاصب المختار

أوضح أن مواقف القوى السياسية التي تخوض الانتخابات النيابية توحي كأن البلد ذاهب الى حرب اهلية او تصفيات أو إختزال او إلغاء لقوى سياسية، نتيجة الحدة في الخطاب السياسي، الذي يظن سامعه أن الانتخابات ستغير وجه لبنان وتاريخه وتوازناته وكل الموبقات التي فيه، والتي هي من صنع المتبارين الآن انفسهم عندما كانوا تحت سقف واحد وعلى طاولة واحدة في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي وفي جلسات الحوار الطويلة، وعندما عقدوا الصفقات والتفاهمات والاتفاقات بين بعضهم لتقسيم مغانم السلطة، واختلفوا على بعض التفاصيل المتعلقة بالمحاصصة.

نداء الوطن / غادة حلاوي

قالت أنه لا يمكن الجزم ما اذا كان مشروع المناقلات والترفيعات الدبلوماسيّة الذي أعدّه وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب سيسلك طريقه إلى مجلس الوزراء هذا الاسبوع، او سيكون عرضة للارجاء مجدداً بما يهدد اقراره في المدى المنظور. كلما حُلت عقدة برزت ثانية أصعب منها. تكمن العقدة الحالية على المراكز الديبلوماسية بين السنة والمسيحيين، لوجود تقسيمات غير متفق عليها بعد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. أجرى ميقاتي تعديلات على لائحة الاسماء التي تسلمها من بو حبيب مبقياً على توزيع التشكيلات الخاصة بالشيعة والدروز كما وردت، ما تسبب باعتراض رئيس "التيار".