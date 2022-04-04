وكالة الأناضول

بطلب من أردوغان.. روسيا تفتح ممرا إنسانيا في ماريوبول الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إنها فتحت ممرا إنسانياً في مدينة ماريوبول الأوكرانية لإجلاء المدنيين، بناءً على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضحت الدفاع الروسية في بيان عبر تلغرام، أن الممر الإنساني تم فتحه لإجلاء المدنيين الأوكرانيين والأجانب الموجودين في المدينة. وأضاف البيان أن الممر الإنساني تم فتحه صباح 3 نيسان الجاري. وذكر أنه يمكن للمواطنين الأجانب الانتقال من ماريوبول إلى بيرديانسك عبر الممر الإنساني، ومنها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة أوكرانيا أو إلى شبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرة روسيا. وفي 24 شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.