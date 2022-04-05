الجزيرة - السعودية

المملكة تأمل في أن تسهم الهدنة في تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية- اليمنية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في مكتبه بالرياض بدولة رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اليمنية الدكتور مُعين عبدالملك سعيد، وأصحاب المعالي أعضاء مجلس الوزراء اليمني.

وأكد سمو نائب وزير الدفاع، خلال اللقاء، حرص التحالف بقيادة المملكة على إحلال الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، مبرزًا ترحيب المملكة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن البدء بهدنة لوقف العمليات العسكرية كافة بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية- اليمنية، التي تتماشى مع المبادرة السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة اليمنية، والوصول إلى حل سياسي شامل.

أخبار الخليج - البحرين

شركات السلاح الأمريكية تنتظر عائدات متأخّرة من الحرب الأوكرانية

بينما لا يجني مصنعو الأسلحة الأمريكيون مكاسب مباشرة من آلاف الصواريخ والمسيّرات وغيرها من الأسلحة التي ترسل إلى أوكرانيا، إلا أنهم يستعدون لتحقيق أرباح كبيرة على الأمد البعيد عبر تزويد الدول الساعية لتعزيز دفاعاتها ضد روسيا بالأسلحة.وعلى غرار دول غربية أخرى، لجأت الولايات المتحدة إلى مخزوناتها لتزويد أوكرانيا بصواريخ «ستينجر» المحمولة على الكتف وصواريخ «جافلين». وتم تسديد ثمن هذه الأسلحة لشركتي «لوكهيد مارتن» و«ريثيون تكنولوجيز» قبل فترة. لكن سيتعيّن سد النقص في مخزونات الجيش الأمريكي بعدما تم تخصيص جزء منها لكييف. ويخطط البنتاجون لاستخدام مبلغ 3.5 مليارات دولار تم تخصيصه لهذا الغرض في قانون للإنفاق أُقرّ في منتصف مارس، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الدفاع وكالة فرانس برس.

الأنباء - الكويت

22 سيارة إسعاف لـ "الدفاع" بـ 1.2 مليون دينار

علمت "الأنباء" عبر مصادرها المطلعة أن وزارة الدفاع تعمل على دعم قدرات قطاعها الطبي لوجستياً، وذلك عبر 22 سيارة إسعاف جديدة تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 1.2 مليون دينار. وفي هذا الصدد، بدأت "الدفاع" إجراءاتها لترسية مناقصة لتوريد 22 سيارة إسعاف، إذ طلبت موافقة الجهات الرقابية بهذا الشأن، وذلك في إطار الرقابة المسبقة.

القدس - فلسطين

بايدن يصف بوتين بأنه مجرم حرب متعهدا بأن يدعو إلى محاكمة جرائم حرب

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بأنه مجرم حرب وقال إنه سيدعو إلى محاكمة جرائم حرب مع تصاعد الاحتجاج العالمي على المدنيين بسبب “عمليات القتل في بلدة بوتشا الأوكرانية”.

وتوقف بايدن، الذي كان يتحدث للصحفيين أثناء توجهه على مروحيته الخاصة ، مارين-1 ، دون أن يتهم الروس بالقتل الجماعي.

وأظهرت صورا وفيديوهات الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنيكي في بلدة بوتشا محاطا بجثث في الشوارع وما وصف بأنه قبر جماعي وأن كل ذلك من فعل الروس قبل انسحابهم، واصفا ما حصل بمجزرة قتل جماعي.

من جهتها ، قالت ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أن حكومتها ستصوت على طرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الجمعية العامة حيث تحظى الولايات المتحدة بتأييد الأغلبية من الدول.