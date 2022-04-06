الشرق الأوسط 5/4/2022

صفقة قمح لتعزيز المخزون الاسترتيجي في السعودية

أتمت السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من أوروبا، وأميركا الشمالية والجنوبية، وأستراليا. وأوضح المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن. وبين أن وصول هذه الدفعة سيكون خلال الفترة سبتمبر (أيلول) – نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بواقع 10 بواخر موزعة على باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 63 ألف طن، و6 لميناء ينبع التجاري بكمية 379 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبد العزيز بالدمام بكمية 128ألف طن، وباخرة لميناء جازان بكمية 55 ألف طن.

الشرق الأوسط 6/4/2022

جلسات متقلبة في أسواق الأسهم

غلب التقلب على الجلسات الثلاثاء في أغلب أسواق المال الدولية، وفتحت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" على انخفاض، أمس؛ إذ جعلت احتمالات فرض عقوبات جديدة على روسيا المستثمرين في حالة ترقب. وهبط المؤشر "دوا جونز الصناعي" 45.5 نقطة بما يعادل 0.13 في المائة إلى 34876.33 نقطة. وفتح المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" منخفضاً 10.2 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 4572.45 نقطة، في حين نزل المؤشر ناسداك المجمع 42.3 نقطة أو 0.29 في المائة إلى 14490.259 نقطة. ولم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية؛ إذ تسبب صعود أسعار النفط بفعل احتمالية فرض مزيد من العقوبات على روسيا المصادرة للخام في رفع أسهم شركات الطاقة؛ ما ساهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية.