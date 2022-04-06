لبنان الحر

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، وجرى البحث في عدد من القضايا والمواضيع المطروحة على صعيد الطائفة والوطن.

صوت لبنان

التقى عضوا كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائبان أكرم شهيب ووائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.

radio orient

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، اليوم، جورج عازار ممثل المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية إيريك زيمور.

اذاعة النور

استقبل وزير المهجرين عصام شرف الدين في مكتبه في الوزارة، السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف يرافقه نائب السفير مكسيم رومانوف، وعرضا للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري الذي سلمه رسالة خطية اعلمه فيها ان "قداسة البابا فرنسيس قرر زيارة لبنان في شهر حزيران المقبل، على ان يصار الى تحديد تاريخ الزيارة وبرنامجها وموعد الإعلان عنها رسمياً، بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي".