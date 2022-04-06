صعّد الغرب، أمس (الثلاثاء)، إجراءاته ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، إذ أعلنت دول أوروبية عدة طرد عشرات الدبلوماسيين الروس، في خطوة هددت موسكو بالرد عليها بالمثل. وانضمت لاتفيا وإستونيا أمس إلى ما يمكن وصفه بـ"حرب السفارات"، فأعلنتا قراراً بإغلاق قنصليتين روسيتين وطلبتا من العاملين فيهما مغادرة البلاد. كما أعلنت سلوفينيا طرد 33 دبلوماسياً روسياً تعبيراً عن "احتجاجها" و"صدمتها" إثر اكتشاف العديد من الجثث في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها. كذلك أعلنت ليتوانيا قراراً بطرد السفير الروسي لديها. وجاءت هذه الخطوات بعد إعلان دول أوروبية عدة، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والدنمارك والسويد، طرد ما لا يقل عن 150 دبلوماسياً روسياً أو موظفاً في السفارات الروسية، وهو ما قالت موسكو إنها سترد عليه بالمثل.

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في خطاب من كييف عبر الفيديو، أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، أمس (الثلاثاء)، بالسعي إلى تحقيق "المساءلة الكاملة" على الفور عن ارتكاب القوات الروسية في أوكرانيا "أفظع جرائم الحرب" منذ الحرب العالمية الثانية. سائلاً أعضاء المجلس: "هل أنتم مستعدون لإغلاق الأمم المتحدة؟ هل تعتقدون أن زمن القانون الدولي ولى؟ إذا كانت إجابتك لا، فأنتم بحاجة إلى التصرف على الفور" لوقف الحرب الروسية ضد الشعب الأوكراني.

أكد وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون أن الاتحاد الأوروبي سيفرض على الأرجح مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا اليوم (الأربعاء) في إطار الخطوات الجديدة ردا على أحداث بلدة بوتشا.

جددت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اعتقادها، بأن الجيش الروسي يعتزم إعادة تركيز جهوده على منطقة دونباس شرق أوكرانيا. وقال مسؤول دفاعي كبير، في إحاطة هاتفية مع الصحافيين في البنتاغون، إن الجيش الروسي يعيد نشر قواته خارج المناطق القريبة من كييف، ومناطق أخرى في المنطقة الشمالية الوسطى من أوكرانيا، لكنه لم يرسلها بعد إلى شرق البلاد. وأضاف أن ما يقرب من ثلثي القوات الروسية التي استخدمت لاستهداف العاصمة الأوكرانية، غادرت كييف وتقوم بإعادة تجهيزها في بيلاروسيا.

حذر رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، بأن "العالم أصبح أقل استقراراً واحتمال حصول مواجهة دولية بين القوى العظمى يتزايد". وأضاف ميلي: "نحن نشهد أكبر تهديد للسلام والأمن لأوروبا وربما للعالم.

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس إن روسيا ستشن على الأرجح هجوماً جديداً "مركزاً للغاية" في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفاً أن الحلفاء لديهم الوقت للمساعدة في إعداد الجيش الأوكراني.

كشف مسؤول دفاعي أميركي، أن الولايات المتحدة، أجرت تجربة ناجحة، لصاروخ خارق لسرعة الصوت في منتصف شهر مارس الماضي، لكنها أبقت الأمر سراً، لمدة أسبوعين، "لتجنب تصعيد التوترات" مع روسيا، خلال استعداد الرئيس بايدن للسفر إلى أوروبا.

عاد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إلى البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) للمرة الأولى منذ مغادرته سدة الحكم في يناير (كانون الثاني) 2017، وذلك بهدف "مساعدة" الرئيس جو بايدن، نائبه السابق، للترويج لقانون الرعاية الصحية والاحتفال بالذكرى السنوية لإقرار القانون الذي يعد أبرز إنجازات أوباما التشريعية.

قالت السفيرة الأميركية لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو) جوليان سميث صباح أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة "ترحب" بفنلندا والسويد إذا قررتا الانضمام للتكتل العسكري.

هددت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، التي تتمتع بنفوذ قوي، بأن بيونغ يانغ ستستهدف كوريا الجنوبية "بقوتها النووية القتالية" إذا تعرضت لهجوم..

طالب غالبية من نواب البرلمان الإيراني في رسالة إلى حليفهم الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، بـ"ضمانات أقوى" من الولايات المتحدة، و"حفظ الخطوط الحمر" في إحياء الاتفاق النووي، وسط تبادل طهران وواشنطن إلقاء مسؤولية تأجيل المفاوضات على الطرف الآخر.