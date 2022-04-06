قدّم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح أمس الثلاثاء استقالة حكومته إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ليعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم قد أُلغيت بناء على اعتذار الحكومة عن الحضور وتقديم استقالتها.

قال سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن سرحان بن كروز المنيخر، في مؤتمر صحافي بالمركز الإعلامي المجاور لقاعة المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، أمس، إن "الجميع، ومن دون استثناء، متوافقون على أن ينتقلوا بوطنهم إلى يمن مستقر ومزدهر. نحن نعيش ونحتفل باليوم السابع من نجاح المشاورات". وأضاف: "الجميع متفائلون ولا مجال للتوجس.

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، جمال مسلم، وفاروق بوعسكر نائب رئيس "الهيئة التونسية للانتخابات"، وراضية الجربي رئيسة "منظمة المرأة التونسية"، في خطوة تؤشر على إطلاق الحوار السياسي الذي تنادي به عدة أحزاب سياسية وأطراف اجتماعية، بهدف إنهاء الأزمة السياسية في تونس، والتعرف على المحاور الأساسية التي سيتم التركيز عليها في الحوار المرتقب.

انطلقت أمس محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن (علي كشيب) الذي يُوصف بأنه زعيم الجنجويد في دارفور، أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، ووُجهت له 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004 على الأقل.

استعادت العاصمة الليبية أمس هدوءها بشكل حذر نسبيا، بعد ليلة عصيبة شهدت اندلاع اشتباكات عنيفة، على خلفية خلافات بين الميليشيات المسلحة المحسوبة على المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، وحكومة "الوحدة" المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

تعاني السلطات الليبية من تراكم "الجثث مجهولة الهوية"، التي يعتقد أنها تنتمي إلى دول عربية وأفريقية، بالإضافة إلى مفقودين ونازحين في أنحاء البلاد خلال السنوات العشر الماضية.

بينما أعلن في موسكو عن إجراء مناورات عسكرية جزائرية - روسية في صحراء الجزائر الخريف المقبل، بحث وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة خلال زيارة إلى العاصمة الروسية، أمس، الحرب في أوكرانيا ومخلفاتها كأزمة الطاقة في أوروبا، وقلة القمح في الدولة الشريكة للبلدين المتصارعين، الجزائر.

بحث رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي، مع وفد من اللجنة البرلمانية في حلف "الناتو" برئاسة النائب مادس فوغيلدي، أهمية تعزيز العلاقة المستقبلية بين الطرفين، وسبل مواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب.

نفذت قوات التحالف الدولي والجيش الأميركي بمشاركة برية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عملية إنزال جوي في منطقة حوس الواقعة بريف محافظة الرقة الشرقي، وألقت القبض على ستة أشخاص بينهم امرأة اشتباهاً بانتمائهم إلى الخلايا النائمة الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.