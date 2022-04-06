الجمهورية – صفاء درويش

تناولت موضوع الانتخابات وخصوصاً ما خصّ مشاركة "تيار المستقبل" وقالت حتى الساعة لا تزال الأمور لدى جمهور "المستقبل" ضبابية بعض الشيء. من بيروت الثانية إلى صيدا إلى طرابلس وكذلك إقليم الخروب، دوائر يصعب فيها توقّع نسبة مشاركة الجمهور الذي اقترع لصالح لوائح "تيار المستقبل" عام 2018، كما يصعب تحديد وجهة تصويت الذين قرّروا المشاركة اليوم. وأضافت هذه الضبابية مردّها إلى موقف الرئيس سعد الحريري غير المكتمل بالنسبة إلى جمهوره. أمّا ما زاد المشهد تعقيدًا أنّ عددًا من القيادات السنّية، أكان رؤساء الحكومات السابقين، أم حتى المفتي دريان، قد توجّهوا للجمهور السنّي عمومًا بضرورة المشاركة والتصويت وعدم الإنكفاء. كذلك قالت إنّ هذا الإرباك المترافق مع صمت الحريري شخصيًا دفع ببعض المؤثرين في أجواء التيار إلى العمل بالعلن والخفاء على دعم عدد من اللوائح والشخصيات المرشحة التي دارت وتدور بفلك "المستقبل". وبحسب المعلومات، فإنّ قيادة "المستقبل" غير راضية عن هذا التفلّت الحاصل، وأنّ نصائح عديدة وُجّهت إلى الرئيس الحريري للإيحاء بأنّه منزعج مما يحصل، وأنّ عليه القيام بخطوة ما لترجمة هذا الإنزعاج في العلن. الأمر ذو الحساسية هنا هو التوقيت، وربّما هذا ما ينتظره الرئيس الحريري. فالدعوة إلى المقاطعة قبل أشهر كانت لتدفع بالقيادات السياسية نحو تأجيل الإنتخابات بشكل واضح وصريح، أمّا قيامه بالخطوة بعد أسابيع من الآن، قد تجنّب البلاد تأجيل الإنتخابات، لأنّ إجراءها سيتحوّل إلى أمر واقع. وختمت متسائلةً: هل يفعلها الحريري ويوعز بضرورة المقاطعة، أم أنّه سيترك لجمهوره خيار تولية من ولّوا أنفسهم دون أن يولّيهم الحريري بنفسه؟ الكفّة بدأت تميل للخيار الأوّل بشكل أوضح.

نداء الوطن – غادة حلاوي

تحت عنوان "لهذه الأسباب يتردّد صندوق النقد بتوقيع اتفاق إطار" كتبت "حلاوي" بأي ثمن تريد الحكومة توقيع اتفاق المبادئ مع وفد صندوق النقد قبيل مغادرته لبنان، لكنها لن تفي بوعودها حول خطة التعافي وإقرار خطة الموازنة وغيرها من الشروط المفترض وضعها على سكة التنفيذ. وقالت يواجه صندوق النقد ضغوطاً هائلة من الحكومة لتأمين التوقيع على اتفاق إطار قبل مغادرته نهاية الأسبوع الجاري. وتريد تحقيق هذا الإنجاز استباقاً للدخول في متاهة الانتخابات النيابية. كذلك تستعد "ألفاريز" للعودة مجدداً بعد أن صُرفت مستحقات وفدها المالية لاستكمال التدقيق الجنائي. وفي سياق متّصل، يستعد وزير الطاقة وليد فياض لزيارة مصر مجدداً للاستفسار عن وعد الكهرباء، بناءً على الزيارة الماضية. وعلى ما يبدو أنّ كل هذه المواضيع والاصلاحات مؤجّلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية.