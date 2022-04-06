الوكالة الوطنية للإعلام

رشدي: دعم الأمم المتحدة للوقود بلغ نهايته بينما تبقى الاحتياجات في تزايد

سلم برنامج الأغذية العالمي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء القطاعات ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، "آخر قطرة وقود كجزء من مشروع عمليات الوقود الطارئة للبنان في إطار خطة الاستجابة للطوارىء (ERP) التي يتم تنسيقها من قبل الأمم المتحدة"، بحسب بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في لبنان.

وصرحت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية السيدة نجاة رشدي: "تمكنت الأمم المتحدة من خلال برنامج الأغذية العالمي، بالتنسيق مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية، من إدارة واحدة من أكبر عمليات توفير خدمات الوقود في العالم. لم يكن من الممكن أن تتم هذه العملية بدون الدعم الكريم الذي قامت بتقديمه الجهات المانحة. أنا فخورة للغاية بالإنجازات التي تحققت مع هذا المشروع الاستثنائي والتعاون القوي الذي شهدناه على الرغم من التحديات الرئيسية التي ينطوي عليها".

وكالة الأناضول

تركيا.. ضبط وإنقاذ 181 مهاجرا في عمليات متفرقة

ضبطت وأنقذت فرق خفر السواحل التركية، الثلاثاء، 181 مهاجرا غير نظامي في عمليات متفرقة بعدة ولايات.

وقامت الفرق بإنقاذ 29 مهاجرا كانوا على متن قاربين مطاطيين، قبالة سواحل بودروم في ولاية موغلا (جنوب غرب) بعد ما أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

كما أنقذت الفرق 35 مهاجرا قبالة سواحل مرمريس في موغلا، كانوا على متن طوافات نجاة، وتبين أن اليونان أجبرتهم على العودة.

وفي ولاية باليكسير (غرب) أنقذت الفرق 30 مهاجرا قبالة سواحل أيفاليق، بعد ما دفعتهم اليونان للعودة.

كما ضبطت الفرق 87 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جشما وديكيلي في ولاية إزمير (غرب).