لبنان الحر

لفت وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر، كاتبا: "تواصل قوى الأمن الداخلي بحزم عمليات ضبط تهريب المخدرات الى الخارج، اذ ضبط مكتب مكافحة المخدرات في مرفأ بيروت 975 كلغ من الحشيشة في صناديق سلع استهلاكية متجهة الى إحدى الدول الأوروبية. تم تحديد المتورطين والعمل جار على توقيفهم. الأجهزة الامنية بالمرصاد لإحباط كل عمليات التهريب".

صوت لبنان

زار وفد من "حزب القوات اللبنانية"، موفدا من رئيسه سمير جعجع، دارة النائب السابق سليم كرم في أدما.

radio orient

سجّل الدولار ليوم الأربعاء 6 نيسان، ارتفاعاً طفيفاً وصلت خلاله الأسعار إلى نحو 24000 ليرة للشراء، ونحو 24100 ليرة للمبيع، مع الحفاظ على هامش متحرّك يصل إلى 200 ليرة صعوداً أو هبوطاً.

اذاعة النور

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وفدا من مجلس النواب الإقليمي الإندونيسي برئاسة الدكتور محيي الدين ضم: أعضاء المجلس الدكتور تامسيل لينرونج، القس فيرناندو سيناغا، يرافقهم السفير الإندونيسي في لبنان هاجريانتو طهاري، والمستشار السياسي بالسفارة أديللا فيراسة.

صوت المدى

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان، أنه "بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وفي اطار عملها المتواصل، وبعد ورود عدة شكاوى، تابعت مديرية حماية المستهلك جولاتها الرقابية، ونظمت عددا من محاضر الضبط في حق اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لعدم التزامهم التسعيرة الرسمية للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه