الجمهورية/ مرلين وهبة

تحت عنوان " مفاجأة قضائية تهدد الانتخابات!" كتبت "وهبة" بعد معضلة التعيينات الديبلوماسية التي ما زالت تبعاتها تهدد إتمام الانتخابات والمرجّح أن تُرحّل الى ما بعدها إن حصلت، غاب على المطّلعين تسليط الضوء على معضلة اخرى قضائية اساسية من شأنها ايضاً تعطيل العملية الانتخابية وهي جهوزية لجان القيد التي يبدو انها حتى الساعة تواجه تعقيدات وعراقيل جديّة بسبب رفض عدد كبير من القضاة المعيّنين لرئاسة اللجان قبول مهمتهم، الأمر الذي من شأنه إطاحة الانتخابات النيابية برمّتها. وفي المعلومات أنّ 45 قاضياً من بين القضاة الذين عُيّنوا في لجان القيد الانتخابية توجّهوا الى قلم القضاة في وزارة العدل. وفي هذا السياق، تعلّق المراجع القضائية المطلعة على خطورة هذه الخطوة، لافتةً إلى أنّها في حد ذاتها لا تكمن في طلبات الاعفاء التي قدمها القضاة لأنها أمر رائج سبق أن اتخذ في الاستحقاقات السابقة لأسباب معينة وهي بالطبع مختلفة عن الاسباب الحالية المتفاوتة للقضاة المعترضين. ويبقى الاعتراض الكبير للقضاة الشبان المنتسبين الى نادي القضاة لأسباب مبدئية بالاضافة الى بعض القضاة المعترضين ايضاً بسبب انخفاص بدل الاتعاب.وتعتبر المراجع القضائية نفسها انّ الكرة اليوم في ملعب وزير الداخلية الذي سمحت له المادة 40 من قانون الانتخاب المعدّل بتعيين رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضائها ومن ضمنهم القضاة. وتقول مصادر قضائية رفيعة المستوى أنّ تغييب دور وزارة العدل عن هذه المهمة وقضم هذه الصلاحية المنوطة بها أساساً تظهّرت تداعياتهما في الازمة القضائية المستجدة اليوم بعد رفض هؤلاء القضاة قبول تعيينهم في لجان القيد الانتخابية. وفي سياق متّصل، تأسف المصادر نفسها بالقول "إنّنا نعيش اليوم أسوأ أيام القضاء، وهذا الامر سيؤثر على مسار العملية الانتخابية وقد يؤدي إلى تطييرها، إذ كيف يمكن للانتخابات أن تحصل من دون قضاة رؤساء للجان القيد؟.