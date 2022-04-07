روسيا اليوم

السعودية ترحب بقرار هادي وتعلن عن تقديم 3 مليارات دولار دعما لليمن

رحبت السعودية بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إعلانا اليوم الخميس بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي وأعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي. وأكدت المملكة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية المملكة، "دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لتمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية". وأعلنت السعودية أنه تقرر تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي على النحو الاتي:

أولا - تقديم ملياري دولار أمريكي مناصفة بين السعودية والإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.

ثانيا - تقديم مليار دولار أمريكي من المملكة منها 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع مبادرات تنموية.