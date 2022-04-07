الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي والضجة حول كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة لبث اليأس والذعر

عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السرايا الكبير، وشارك فيها جميع الوزراء باستثناء وزير العدل هنري الخوري الذي تغيب بداعي السفر، وتبحث الجلسة في جدول أعمال مؤلف من 21 بندا. تحدث الرئيس ميقاتي في مستهل الجلسة عن موضوع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقال:"انه حصل تقدم في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة في برنامج التعافي والمناقشات مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. اننا أمام واقع صعب ولكن بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل لوضع البلد على سكة التعافي، والضجة التي رافقت كلام نائب رئيس الحكومة كانت مقصودة بهدف بث اليأس والذعر وتيئيس اللبنانيين، فما قاله نائب الرئيس كان يهدف الى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية.

وكالة الأناضول

بروكسل.. اجتماع لوزراء خارجية "الناتو" لبحث الملف الأوكراني

تحتضن العاصمة البلجيكية بروكسل، الأربعاء، اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لبحث آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية. وتبدأ الجلسة الأولى للاجتماع المقرر أن يستمر يومين، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت تركيا، بمقر الناتو في بروكسل.

ومن المقرر أن تنطلق الجلسة بكلمة للأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، وأخرى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

ويمثل تركيا في الاجتماع وزير خارجيتها مولود تشاووش أوغلو، الذي سيعقد لقاءات ثنائية على هامش جلسات الاجتماع.