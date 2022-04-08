صنز يقضي على موسم ليكرز

وصل موسم لوس انجليس ليكرز حامل اللقب عام 2020 الى نهايته اثر فشله في بلوغ الملحق المؤهل الى"بلاي اوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسقوطه امام متصدر البطولة مضيفه فينيكس صنز.

بعد المونديال ... كومان بدلا" من فان غال

اعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم .ان رونالدو كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب الوطني لويس فان غال مطلع عام 2023 بعد نهائيات المونديال في اعقاب اعلان الأخير اصابته بسرطان البروستات.

قميص "يد الله"لماردونا بالمزاد العلني

سيعرض قميص منتخب الارجنتين الذي كان يرتديه الأسطورة الراحل دييغو ماردونا عندما سجل هدفين شهيرين في مرمى إنكلترا في ربع نهائي مونديال المكسيك العام 1986 في المزاد في وقت لاحق من هذا الشهر بحسب ما أعلنت دار "سوذبيز".