TL

وسط كل الأزمات الحياتية والمعيشية والإقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد بارقة أمل مالية ليتمكن لبنان من خلالها من تنفيذ إصلاحات مطلوبة وإنعاش الإقتصاد.

المنار

اعتبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النائب في البرلمان الأوروبي جورجي هولفيني، لدى زيارته وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، على رأس وفد، أنه "ساد الاجتماع الانفتاح، وناقشنا تفاصيل التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة. انا ممتن جدا لوضوح الشرح اذ اكد الوزير مولوي على الجهوزية الكاملة للانتخابات، انها المرة الرابعة التي يواكب فيها الاتحاد الاوروبي العمليات الانتخابية في لبنان، والكل يعلم صعوبات المهمة".

nbn

مع بدء العد التنازلي للأيام الثمانية والثلاثين الفاصلة عن موعد الخامس عشر من أيار تمضي التحضيرات والإستعدادات للإستحقاق الإنتخابي على المستويات السياسية والتعبوية واللوجستية.

mtv

الحركة تمحورت اليوم بين صندوقين: صندوق النقد الدولي وصندوق الانتخابات. ماليا، اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي انجز، وان كانت المفاوضات ستتواصل حول بعض النقاط. لكن التوافق الاولي لن يصبح نهائيا ومنجزا الا بعد تنفيذ اربعة شروط ملقاة كلها على عاتق مجلس النواب.

NTV

على علو مرتفع من الانهيار المالي خرج أول علاج من صندوق النقد الدولي وعلى توقيت مشترك بين بيروت ونيويوك أعلن عن اتفاق مبدئي ممتد على أربع سنوات يمنح لبنان الولوج إلى مبلغ قدره ثلاثة مليار دولار .

OTV

رحبت سفيرة فرنسا لدى بيروت، آن غريو، بمسودة الاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي، ووصفته بأنه "خطوة أولى مهمة نحو اعتماد برنامج صندوق النقد الدولي"، مشددة في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي، على أن "فرنسا ستواصل دعم لبنان على طريق الإصلاحات والتعافي".

LBC

خطوة في رحلة الألف ميل ... صندوق النقد الدولي سيقرض لبنان ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، لكن ليس قبل أن يطبق سلسلة شروط تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .

الميادين

أعلنت الهند، أنها ستعزز إنتاجها العسكري لتعويض أي نقص محتمل من موردها الرئيسي روسيا.

الجزيرة

ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، أن "المصارحة والشفافية من أجل اليمن كانت عنوان المشاورات اليمنية"، لافتاً إلى أن "المشاروات اليمنية اتسمت بالمشاركة الواسعة من كافة المكونات".

العربية

أكد وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على أن بلاده "تقدر الدور الروسي في بناء الأمن والسلم في العالم"، لافتاً إلى "أننا نثمن العلاقات الوثيقة التي تربطنا مع روسيا، وحريصون على تطويرها في شتى المجالات".