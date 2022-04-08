لبنان الحر

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، في بيان، إلى أنه "توصّل الوفد اللبناني المكلف من قبل مجلس الوزراء التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي، إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي، تحت اسم " التسهيل الائتماني الممدد"، مدّته أربع سنوات.".

صوت لبنان

أكدت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان في تغريدة عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي، ان "الاتحاد الاوروبي رحب بالاعلان عن اتفاق على مستوى الموظفين بين لبنان وصندوق النقد الدولي. انها خطوة رئيسية نحو برنامج تعاف اقتصادي شامل مرتكز على الاصلاح، نحن مستعدون للدعم".

radio orient

أفادت رئاسة مجلس الوزراء، بأنه "تبلّغ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، من سفير دولة الكويت عبد العال القناعي قرار الحكومة الكويتية، بعودته الى بيروت قبل نهاية الاسبوع".

اذاعة النور

علق نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، على الإتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، مشيرا الى أنه "اتفاق مبدئي بين موظفي الصندوق والوفد اللبناني المفاوض، أي إتفاق على صعيد الموظفين ثم يذهب الى مجلس الإدارة في صندوق النقد".

صوت المدى

ذكر رئيس التيار "الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، أنّ "التفاهم مع صندوق النقد الدولي يعني التزام لبنان بمهلة زمنية محددة، لإنجاز الاصلاحات وخطة التعافي مقابل التمويل الميسّر؛ أي تأخير يعني مزيد من الانهيار؛ "خلوّنا نفترض" حسن النوايا بالحكومة والمجلس والمركزي والمصارف"، معتبرًا أنّ "الإتفاق ولو أنه متأخر، هو اشارة خير"، خاتمًا "خلّونا نشوف التنفيذ، ونراقب.