أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.وأكدت الوزارة في بيان، أن "بلينكن ونظراؤه اتفقوا على أن الحل الدبلوماسي هو النتيجة الأفضل لمباحثات النووي الإيراني، و أكدوا أيضا استعدادهم لسيناريوهات أخرى بشأن إيران إذا لزم الأمر".

اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن "المفاوضات في فيينا حققت تقدما جوهريا بفضل مقترحاتنا وبعض القضايا الهامة ما تزال عالقة، وطهران جادة في التوصل لاتفاق جيد ودائم إذا تحلت واشنطن بالواقعية"، وأكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري، أن "تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر عبر المنسق الأوروبي للمفاوضات".

قرر القضاء التركي، إغلاق ملف اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول، وثبت قرار إحالة الملف إلى السعودية. وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه في القضية التي يحاكم فيها 26 متهما، قضت المحكمة بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية.

أعلنت الهند، أنها ستعزز إنتاجها العسكري لتعويض أي نقص محتمل من موردها الرئيسي روسيا.ولفت وزير الدفاع راجناث سينغ، خلال إصداره قائمة المعدات العسكرية التي سيتم إنتاجها محليا والتي لن يتم استيرادها من الآن فصاعدا، إلى أن "هدفنا هو تطوير الهند كمركز تصنيع دفاعي". ويشمل الإنتاج العسكري، المروحيات ومحركات الدبابات والصواريخ وأنظمة الإنذار المبكر المحمولة جوا.

أعلن مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد يانيز ليناركيتش، يانيز ليناركيتش، "استحداث مخزون من الأدوية والمعدات بقيمة 540 مليون يورو للتعامل مع حالات الطوارئ النووية والبكتريولوجية والكيميائية,شار ليناركيتش، إلى "أننا نتخذ خطوات ملموسة لإعداد أوروبا بشكل أفضل للتهديدات المحتملة"، وأوضح أن "المخزون يتكون من لقاحات ومعدات وأدوية لعلاج المرضى المصابين خلال الهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية".

حذرت الخارجية الصينية من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي إلى تايوان ستؤثر بشكل كبير على العلاقات بين بكين و واشنطن وهددت بانها ستتخذ تدابير قوية في حال حصلت الزيارة,ومن المقرر أن تصل بيلوسي إلى تايبيه، يوم الأحد المقبل، عقب زيارة لليابان،

اعلن وزير الدّفاع الفنلندي آنتي كايكونين، أنّ بلاده ستزيد موازنتها الدّفاعيّة بنسبة 40% بحلول العام 2026، فيما تفكّر فنلندا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

اعتبر المبعوث الأميركي المكلّف شؤون كوريا الشمالية، سونغ كيم، أنّ بيونغ يانغ تتجاهل مبادرات الولايات المتحدة الأميركية، لاستئناف المحادثات حول إزالة الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكوريّة.وقال "أنّنا لم نتلقَّ أيّ ردّ من بيونغ يانغ، وهو أمر مخيّب للآمال، لأنّنا وجّهنا العديد من الرّسائل ندعوها فيها إلى حوار غير مشروط"، مبيّنًا أنّ "بدلًا من ذلك، شرعوا في سلسلة من التّجارب الصّاروخيّة، الّتي بلغت ذروتها أخيرًا بإطلاق ما لا يقلّ عن ثلاثة صواريخ باليستيّة عابرة للقارات. وتشكّل هذه التحرّكات تهديدًا خطيرًا للاستقرار الإقليمي".