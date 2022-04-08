النهار/ مروان اسكندر

قال أن جميع التوقعات تبدو متشائمة حول إمكانية إنقاذ الاقتصاد اللبناني، ويزيد من سوداوية هذه التوقعات تذبذب أسعار صرف الليرة رغم مساعي مصرف لبنان لضبط الذبذبات عن سبيل فتح نافذة لتحقيق عمليات الصرف لدى مصرف لبنان أسهمت حتى تاريخه في خفض سعر الصرف من 33 ألف ليرة لبنانية الى مستوى 20 ألف ليرة ومن ثم معاودة الارتفاع الى مستوى 24 ألف ليرة لبنانية.بداية يجب الجزم بأن سعر الصرف وتذبذبه اسوأ نتائجه ارتفاع معدلات التضخم سواء لشراء احتياجات الغذاء أو تقسيط أقساط المدارس أو النقل العام أو شرب الكحول في المطاعم حيث أصبح سعر قنينة البيرة التي تسلم من المنتجين اللبنانيين بسعر 5500 ل.ل للقنينة وتباع للمستهلك على مستوى يتراوح ما بين 55000 ل.ل و70000 ل.ل أي عشرة أضعاف أو اثني عشر ضعفًا للكلفة وعلى وزير الاقتصاد أن يتنبّه الى الهوامش الكبيرة في تسعيرات المطاعم.

الأخبار/ محمد وهبة

أوضح أنه في نهاية الجولة الثانية من المشاورات مع صندوق النقد الدولي، صدر بيانان منفصلان عن كل من الحكومة وفريق الصندوق، يعلنان توصلهما إلى اتفاق وصفه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بـ"اتفاق مبدئي"، فيما وصفه الصندوق بـ"اتفاق على مستوى الموظفين". دلالة التوصيف تكاد تختزل المشهد كلّه. فهذا الاتفاق يشبه "إعلان النوايا" الذي يتطلّب العبور منه نحو "الاتفاق النهائي" مساراً يمرّ إلزامياً بتنفيذ شروط مسبقة. وقد حرص الصندوق على تضمين بيانه هذه الشروط المسبقة بحذافيرها وتفاصيلها. بعض الشروط نصّ على إقرار في مجلس الوزراء، وبعضها الآخر نصّ على إقرار في مجلس النواب. بمعنى أوضح، لن يكون هناك اتفاق نهائي مع الصندوق يقترض بموجبه لبنان ثلاثة مليارات دولار، إلا بعد تطبيق هذه الشروط. وكان لافتاً أن فريق رئيس الحكومة التزم بتطبيق هذه الشروط قبل أن يعرضها على مجلس الوزراء.

الديار/ ميشال نصر

أوضح أنه رغم ان اي جديد رسمي، من خارج التسريبات والتحليلات، لم يُسجل علنا على جبهة العلاقات اللبنانية -الخليجية خلال الساعات الماضية، مع انشغال الساحة الداخلية بحديث الانتخابات النيابية ومصيرها، وبالتطورات المالية المرتبطة بجولة وفد صندوق النقد الدولي، ليزيد من طين كل ذلك بلة الاحداث الامنية التي بدأت تلوح ملامحها في الافق، الا ان ذلك لم يلغ الاجواء الاعلامية الايجابية عن قرب عودة "المملكة" وشقيقاتها عن قرار مقاطعة بيروت، فيما اللغط سيد الموقف حول زيارة البابا من عدمها في حزيران. وقال هي خطة خليجية موضوعة بالتعاون مع الحليف الاميركي للحفاظ على ما تبقى ، بعيدا عن حسابات الطبقة السياسية الحاكمة، التي استفادت لفترة طويلة من الاموال الخليجية لصالح حساباتها الخاصة. ولفت إلى أن المنطقة ومنها لبنان امام منعطف تاريخي سيبني المستقبل لعشرات السنوات الى الامام، تشكل بيروت في مسارها احدى اضعف الحلقات.

نداء الوطن / باتريسيا جلاد

قالت: تتعدّد المشكلات وتتمدّد رقعتها تمهيداً للفوضى الشاملة في كل القطاعات الإقتصادية وأهمها الإستشفائية والصحية، إذا لم تجرِ الإنتخابات النيابية ويتم تدارك موضوع الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإقرار الموازنة، والشروع في خطة الكهرباء، وتوحيد سعر صرف الدولار... وهي مطالب أساسية من صندوق النقد الدولي وقد أعلن عنها أمس في بيان حيث أشار إلى حصول اتفاق تفاهم مع لبنان تُقدَّم على أساسه 3 مليارات دولار تسدّد خلال 4 سنوات على دفعات حسب تقدّم الإصلاحات من الحكومة. وأوضحت أن الداخل إلى المستشفى تتمّ تسميته كالتالي: "فريش" (لا يسدّد فروقات) أو "شيك" (يسدد فروقات فاتورة الدولار بنسبة 15%) أو لبناني (بوليصة الـ3900 ليرة) حيث يلزم المريض بنسبة 15% من الفاتورة إذا وافقت شركة التأمين على تغطيته بالشيك دولار.