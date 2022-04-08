وكالة الأناضول

غوتيريش" ينتقد مواقف مجلس الأمن حيال عدد من القضايا.

انتقد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بشدة مواقف مجلس الأمن الدولي بشأن العديد من القضايا.

جاء ذلك في رسالة مسجلة بالفيديو للأمين العام بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لاستذكار ضحايا الإبادة الجماعية في رواندا.

وقال غوتيريش رسالته إن المجلس بات "متفقا على ألا يتفق ، مما يسهم في ترسيخ مبدأ الإفلات من العقاب".

وفي 6 أبريل/نيسان 1994، وإثر سقوط طائرة الرئيس الرواندي آنذاك، جوفينال هابياريمانا، المنتمي لقبيلة الهوتو، بدأت على الفور عمليات إبادة بحق قبيلة التوتسي.

وخلال المائة اليوم التي أعقبت سقوط طائرة الرئيس، قتل قرابة 800 ألف شخص.

وقال الأمين العام في رسالته "أثارت الإبادة الجماعية ضد التوتسي أسئلة تؤثر على البشرية جمعاء، أسئلة أساسية حول دور مجلس الأمن الدولي، وفعالية حفظ السلام، والحاجة لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية، ومعالجة جذور العنف.