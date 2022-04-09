TL

بين ليلة لبنانية وضحاها تبدل اتجاه الريح الخارجية وخرج لبنان من دائرة المنخفضات السياسية الحادة الى فضاء انفراجات عربية ودولية وتجلى ذلك بتزامن عودة دول الخليج الى لبنان تكريسا لعودة لبنان إلى الحضن العربي وإفراج صندوق النقد الدولي عن باكورة اتفاقاته مع لبنان.

المنار

أشار وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، إلى أن "لبنان يجب أن يبقى متمسكًا بالشرعية العربية"، مؤكدًا أن "لبنان يجب أن يمنع كل إساءة تطال الدول العربية والتعاون الخليجي".

ولفت في حديث تلفزيوني، إلى أنه "وقفنا بوجه تهريب كل أنواع الشر إلى المجتمعات الشقيقة"، مشددًا على أن "توقيت عودة السفراء يحمل عدة دلالات ويساهم بتحسين ظروف لبنان السيئة".

nbn

من ضياء الى رعد...الرصاص الحازم هو الرد على كل الجرائم الصهيونية... حيث لم يعد يجدي إلا المقاومة

في قلب العاصمة المزعومة لكيان العدو أذل إبن جنين بقلب فدائي لا يقهر جيش الإحتلال ومنظومته الأمنية على مساحة فلسطين... من البحر الى النهر...وأمام كل العالم

mtv

الخليج يعود الى لبنان. فسفيرا السعودية والكويت وصلا الى بيروت في يوم واحد، ولم تفصل بين العودتين أكثر من ساعات قليلة. وتزامنت العودتان مع اعلان اليمن عن عودة سفيرها الى ممارسة مهماته في بيروت . العودتان السعودية والكويتية والقرار اليمني تؤشر الى مرحلة جديدة في العلاقات العربية - اللبنانية.

NTV

رمضان كريم في فلسطين حيث وقف رعد الحازم في مواجهة كاسر الأمواج وبما يشبه تسونامي من رصاص عاشت تل أبيب أسوأ لياليها بعملية فدائية نوعية أوقعت ثلاثة قتلى وعشرة جرحى قبل أن يرتقي منفذها القادم من جنين إلى رتبة شهيد في يافا. صدى العملية تردد على الأراضي اللبنانية رصاص ابتهاج أطلق من المخيمات الفلسطينية ليختلط الأزيز بزخات رصاص من سلاح عائلي فالت تخطى أجواء الضاحية الجنوبية ووصلت أصوات الاشتباكات المسلحة إلى العاصمة بيروت فماذا لو حصل ما حصل في كافيه 77 وقبلها في باب التبانة يوم الاستحقاق الانتخابي؟

OTV

غدا، كل الأنظار المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن اللبناني نحو الفوروم دو بيروت.

ليس لأن فريقا سياسيا ينظم مهرجانا انتخابيا هناك، فكل الأفرقاء يفعلون ذلك على مساحة الوطن، بل لأن هذا الفريق السياسي بالذات هو التيار الوطني الحر.

LBC

لا أحد يعاكس صندوق النقد الدولي: الجميع وافقوا، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة، واليوم وافقت جمعية المصارف. الجميع باتوا على قناعة: ما لم يوافق لبنان على شروط صندوق النقد الدولي، لا "سنت" سيدخل إلى لبنان "وتحملوا مسؤولياتكم".

الميادين

دعت الأمم المتحدة الجمعة المانحين الدوليين للانخراط بسرعة لجمع نحو 80 مليون دولار لتمويل خطة تهدف لمنع تسرب ناقلة النفط صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن.

الجزيرة

أشارت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إلى "أنّنا تلقّينا بأسى بالغ، نبأ مقتل وإصابة عشرات الأشخاص المحاصرين جراء هجوم صاروخي، استهدف محطة سكك حديدية في كراماتورسك"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" التركيّة الرسميّة.

العربية

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي تقام جولتها الأولى الأحد المقبل، أنّ "لديّ روح النصر، لا روح الهزيمة"، لكنه أوضح أنّ "لا شيء أبدًا مسلمًا به"، وذلك في في تصريح لإذاعة "آر تي إل" الفرنسيّة..