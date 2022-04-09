لبنان الحر

رأى وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "قرار السعودية ودولة الكويت بعودة سفرائهما الى بيروت، هو قرار مرحب به من اللبنانيين ويحمل الخير ويعيد الدفء الى العلاقات المشتركة، ويأتي تزامنا مع انطلاقة لبنان ووضعه على سكة التعافي والنهوض مع توقيع الاتّفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي".

صوت لبنان

لفت وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، إلى أنّ "الإصلاح وزيادة إيرادات المرافق، جنبًا إلى جنب"، معلنًا أنّ "الباصات الفرنسية قاب قوسين أو أدنى من تحميلها إلى لبنان، كخطوة ضمن إصلاح وتفعيل قطاع النقل العام".

radio orient

أصدرت وزارة الخارجية الروسيّة بياناً أعلنت فيه عن "حصول إتصال هاتفيّ بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الإتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي".

اذاعة النور

أشار وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي، إلى أن "لبنان يجب أن يبقى متمسكًا بالشرعية العربية"، مؤكدًا أن "لبنان يجب أن يمنع كل إساءة تطال الدول العربية والتعاون الخليجي".

صوت المدى

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، أنّ "كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد، جورج هولفيني، بعد لقاءاته مع السلطات اللبنانية يوم أمس، بدأ اليوم جولته على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني".