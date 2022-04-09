في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية عن انتهاء العملية المسلحة في تل أبيب بمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة 16 آخرين بجراح أحدهما جراحة خطيرة وتصفية منفذ العملية الفلسطيني، فجر أمس الجمعة في يافا، وعد رئيس الوزراء نفتالي بنيت الفلسطينيين بحرب طويلة وصعبة سوف ننتصر فيها حتماً. لكن رئيس بلدية تل أبيب العميد في جيش الاحتياط رون خولائي، خرج بانتقاد لسياسة حكومته ودعا إلى استئناف المفاوضات مع القيادة الشرعية الفلسطينية للتوصل إلى حل للصراع يضع حداً لسفك الدماء.

رحب وزير الدفاع االإسرائيلي بيني غانت بموقف عباسن وقال رداً علية إنه حسناً فعلت السلطة الفلسطينية التى نددت بالعملية ولكن إلى جانب التنديد أطالبها بتوسيع العمليات ضد منفذي الإرهاب في جميع المناطق وأضاف أن شهر رمضان ينبغي ان يكون شهر عبادة وأنا مؤمن بانه هكذا يفكر معظم الفلسطينيين وأن الإرهاب يضر بمهم وبمصالحم وهكذا يعتقد مواطنو اسرائيل أيضاً وتابع غانتس أن الجيش الإسرائيلي والشاباك سيستمران في العمل بقوة كبيرة جداً ضد الإرهاب، وسيصعدان العمليات الميدانية وقد نفذنا 200 اعتقال وسيكون هناك آلاف إذا استدعى الأمر وقال غانتس إننا نتواجد في فترة تحدٍ مقابل سلسلة أحداث إرهابية داخل الدولة الى جانب حساسية عسكرية وتأهب عند الحدود ووراءها. لكن إسرائيل هي الدولة الأقوى في المنطقة وأعداؤنا يعرفون ذلك ويشعرون بذلك.

خرج بنتيت بتصريحات مدوية بعيد تصفية الشاب حازم ، فقال خلال مؤتمر صحافي سوية مع غانتس ومع وزير الأمن الداخلي، عومير بارليف قي مقر وزارة الدفاع في تل أبيب إن أى قاتل يعلم أننا سنصل إليه وعلى كل من يقدم مساعدة لمخربين أن يعلم أن الثمن أكبر مما يمكن تحمله قواتنما دائماً بالمرصات.