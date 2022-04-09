تسعى تركيا الى استئناف المحادثات بين روسيا واوكرانيا والتي توقفت بعد اكتشاف فظاعات في مدن اوكرانية تم تحريرها مؤكدة ان البلدين لا يزالان مستعدين لعقد لقاءات على أراضيها.

أقر وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو با، الصور المخزية وغير المقبولة لجثث عليها آثار تعذيب في شوارع بوتشا وايريين قرب كييف طغت على التبادل الدبلوماسي. لكن أنقرة أكدت ان البلدين ما زلامستعدين للاجتماع وتركيا لكنهما ما زالتا بعيدتين عن الاتفاق على نص مشترك.

قدمت الحكومة الألمانية أمس حزمة مساعدات بقيمة مليارات اليورو للشركات المتضررة بتداعيات الحرب في أوكرانيا خصوصاً ارتفاع تكاليف الطاقة ونقص المواد الأولية.