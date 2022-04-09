توجه عدد من الناشطين العراقيين الى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضهم إصابات خطيرة في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في اكتوبر 2019 ضد الفساد وسوء الإدارة وتغول دور الميليشيات والسلاح المنفلت.

سجل الريال اليمني مكاسب كبيرة من أعلان السعودية والإمارات مساعدات مالية تقدر بنحو 3 مليارت دولار ويتوقع أن تستمر مكاسب الريال في مواجهة العملات الأجنبية بعدما سجل تراجعاً كبيراً في السنوات الماضية.

دفعت مقررات المشاورات اليمنية- اليمنية التي استضافتها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبالذات دعوات السلام في زيادة الخلافات وسط الصف القيادي المتنفذ لميليشيات الحوثي في مواجهة الأوساط الشعبية التى رحبت بتلك الدعوات والنتائج وطالبت بالالتحاق بتلك المشاورات والتعامل بإجابية مع دعوات إحلال السلام وإنجاح الهخدنة التى ترعاها الأمم المتحدة والتي بدأ سريانها مع بداية شهر رمضان المبارك.