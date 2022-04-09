الأخبار /رضا صوايا

لفت إلى أن وزارة المال تلقت رسالة من البنك الدولي، الخميس الماضي، يطلب فيها تسديد متأخّرات مستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 78 مليون دولار، قبل منتصف الشهر الجاري، وأن يؤمن مصرف لبنان آلية نظامية لتحويل الليرات المحصّلة من المؤسسة إلى دولارات ليكون لديها نظام دفع واضح، معتبراً أن تنفيذ هذين المطلبين سريعاً أمر ضروري قبل إنهاء ترتيبات اتفاقية استجرار الغاز من مصر التي سيموّلها البنك، ليكون معمل دير عمار الذي يفترض أن يتسلّم الغاز من مصر قادراً على الإدارة والتشغيل. وأوضح أنه ورغم أن العراقيل أمام إنهاء اتفاقية استجرار الغاز المصري بدت، حتى الآن، أكثر ارتباطاً بالقرار السياسي الأميركي المتعلق بمنح مصر استثناء مكتوباً وواضحاً من العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها بموجب "قانون قيصر" إذا ورّدت الغاز إلى لبنان عبر سوريا، إلا أنه تبيّن وجود عراقيل محلية تقف في وزارة المال ومصرف لبنان، من خلال عدم تحويل الليرات في حساب مؤسسة كهرباء لبنان إلى دولارات لتسديد مستحقات متعلقة بعمليات التشغيل والصيانة بقيمة 78 مليون دولار.

النهار / روزانا بو منصف

تطوي المؤشرات الإيجابية التي توالت في الايام القليلة الماضية، من حسم البابا فرنسيسزيارة له للبنان في حزيران المقبل، الى عودة سفراء دول الخليج الى لبنان التي صادف إعلانها فور الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، "رعباً" حقيقياً خارجياً على لبنان في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والتسارع المحتمل نحو الارتطام الكبير ولا سيما إذا أعاد أهل السلطة استنساخ أنفسهم وتثبيت شرعيتهم وفق ما هو متوقع، إذ ثمّة خوف كبير من المرحلة المقبلة وتداعياتها الخطيرة علماً بأن الحكومة تجاهد لتقطيع مرحلة ما قبل الانتخابات وهناك أموال من الاحتياط لدى المصرف المركزي تضخ من أجل هذه المرحلة، فيما الأمور ستتغير حكماً ما بعدها، اللهم ما قد يفرضه استمرار التماسك المضبوط حتى ما بعد زيارة البابا.

الديار / صونيا رزق

قالت أنه بعد جدل تناول زيارة قداسة البابا فرنسيس الى لبنان، افيد رسمياً بأنّ تاريخها سيكون في 12 و13 من حزيران المقبل، على ان يعلن لاحقاً برنامجها بالتنسيق بين لبنان والكرسي الرسولي، الى ذلك نقلت عن مصادر كنسية أن زيارة الحبر الاعظم تكتسب اهمية كبرى، فهي تؤكد اولاً انّ الانتخابات النيابية جارية في موعدها، وأنّ لبنان موضوع في خانة الاهتمام الدولي، والمشاهد المأسوية اللبنانية ما زالت تتعايش مع الحبر الاعظم، لذا قرّر المجيء الى لبنان والوقوف اولاً مع الشعب اللبناني الذي يعاني وحده، وللقول لهذا الشعب الصامد: "لا تخافوا فلستم وحدكم"، وتشير المصادر الى انّ قداسته يعمل من اجل الحفاظ على لبنان بلد الرسالة والتنوّع، وللتذكير بما قاله البابا الراحل يوحنا بولس الثاني خلال زيارته لبنان في العام 1997، معتبرة أنّ الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس ستحمل رسائل متعددة الاتجاهات وأبعاداً سياسية، ستساهم في انطلاقة الحلول ولو بعد حين، مع تأكيد هذه المصادر على وجود توافق وتنسيق بين الفاتيكان وبكركي، خصوصاً في ما يخص طروحات البطريرك الراعي حول الحياد الايجابي، وضرورة إبعاد لبنان عن سياسة المحاور الاقليمية، والتشديد على لبنان السيّد الحر المستقل، وتطبيق القرارات الدولية وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة، التي تنقذه كلما سارع المعنيون في تحقيقها، كما لن يغيب ملف النازحين السوريين عن الملفات المطروحة لمساعدة لبنان.