روسيا اليوم

لافروف: روسيا مستعدة للتوسط في إبرام سلام بين أرمينيا وأذربيجان

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا مستعدة للمساعدة في تهيئة الظروف لإبرام معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف لافروف، بعد محادثات مع وزير الخارجية الأرمني أرارات ميرزويان أن "روسيا مستعدة للمساعدة في العمل الذي بدأ الآن بين يريفان وباكو فيما يتعلق بتهيئة الظروف لعقد معاهدة سلام بين أرمينيا وأذربيجان". وتوترت الأوضاع حول إقليم قره باغ في 27 سبتمبر عام 2020 عندما بدأت هناك العمليات القتالية النشيطة. وفي 9 نوفمبر عام 2020 تم توقيع البيان الثلاثي للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكولا باشينيان، الذي سمح بتحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة.