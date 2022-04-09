وكالة الأناضول

وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يبحثون قضايا إقليمية بإسطنبول

بحث وزراء دفاع تركيا وإيطاليا وبريطانيا، خلال اجتماع ثلاثي في مدينة إسطنبول، علاقات الأمن والدفاع وقضايا وإقليمية لاسيما التطورات في أوكرانيا.

وعقد وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، والإيطالي لورينزو غويريني، والبريطاني بن والاس، اجتماعا ثلاثيا في مدينة إسطنبول، الجمعة.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع، لفت أكار إلى أن اجتماعا ثلاثيا مماثلا جمعهم في جزيرة صقلية الإيطالية العام الماضي.

وقال: "على غرار الاجتماعات السابقة، حققنا نتائج مفيدة وبناءة للغاية خلال اجتماعنا (اليوم)".

وتابع: "إضافة إلى قضايا الدفاع والأمن بين بلداننا، أتيحت لنا الفرصة لتبادل وجهات النظر بشأن التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري، وآخر التطورات في العالم وفي منطقتنا".

وأشار أن الاجتماع ناقش آخر التطورات في أوكرانيا، وجدد تأكيد تطابق وجهات النظر بين تركيا وإيطاليا وبريطانيا بشأن سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها.