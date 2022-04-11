اللواء/ معروف الداعوق

لفت إلى أن الأسباب الحقيقية التي دفعت الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لجمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تتجاوز موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، وإن كان هذا الاستحقاق حاضراً بمفاصله وأهميته في المرحلة المقبلة، وتأثيره المستقبلي، في ضوء الاستحقاقات المحلية، والتسويات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي باتت أقرب من أي وقت مضى.

الديار/ هيام عيد

أوضحت أنه على وقع أكثر من تطور مالي وسياسي وديبلوماسي، ينطلق الحراك الانتخابي وبكل سرعة نظراً لتضاؤل الفترة الزمنية الفاصلة عن 15 أيار المقبل، إذ تعتبر مصادر نيابية في كتلةٍ بارزة، أن المشهد على مستوى التحالفات الانتخابية قد استقرّ، وبات من الممكن وفي ضوء إنجاز كل التفاصيل المتعلقة باللوائح والمرشحين وحسم ملف الانسحابات من اللوائح الكبرى، أن تنطلق الماكينات الانتخابية في العمل الميداني، مع العلم أن بعضها مُستنفرٌ منذ أشهر. ونقلت عن مصادرها إنه وبعد التوصل إلى قناعةٍ لدى كل الأطراف، بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، رغم كل المشاكل والصعوبات، فإن الصورة الميدانية تبدّلت واندفعت القوى السياسية إلى تصعيد حركتها وخطابها الانتخابي، وتشغيل ماكيناتها لمواكبة الاتجاهات الشعبية في كل الدوائر الانتخابية ومن دون استثناء، نظراً لاستطلاعات الرأي التي تجري وبشكلٍ يومي وتفيد عن وجود استياء ونقمة لدى المواطنين، الذين سيعمدون إلى ترجمتها في صناديق الاقتراع في يوم الانتخاب، بمعزلٍ عن حجم ونسبة المسؤولية التي يحمّلها الناخبون خصوصاً واللبنانيون عموماً، للقوى السياسية والحزبية التي تشارك في السباق الانتخابي وترفع شعارات إنقاذية وإصلاحية وتغييرية.

النهار/ روزانا بو منصف

قالت إن المستجدات التي طرأت على الوضع اللبناني أخيراً، قد تغير الكثير من وقائعه الراهنة. ودخل لبنان في مرحلة جديدة، متصلة بتطورات المنطقة، بدءاً بالخطوة الخليجية التي تمثلت بعودة العلاقات الدبلوماسية من خلال السفراء وهي تزامنت مع الإعلان عن زيارة البابا فرنسيس إلى لبنان، والاتفاق الأولي مع صندوق النقد الدولي. تفتح هذه التطورات على واقع جديد، فعودة سفراء دول الخليج لم تكن لتحصل من دون مشاورات واتصالات على غير مستوى وتقارب بين أفرقاء إقليميين ودوليين، خصوصاً وأن التنسيق الفرنسي – السعودي والاتصالات المصرية كانت قائمة منذ أشهر. جاءت العودة الخليجية والدولية للتركيز على المرحلة المقبلة واستحقاقاتها، من دون أن تفتح الطريق لتسوية داخلية أو سلوك طريق الحل الشامل. الواقع أن لبنان يختلف عن الساحات الأخرى، وإن كان الصراع في المنطقة يطالها كلها، والوجهة في لبنان تختلف بسبب التركيب الداخلي والعلاقة الإقليمية.