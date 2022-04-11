الوكالة الوطنية للإعلام

مهندسو جمعية الخريجين التقدميين هنأت الفائزين في انتخابات الفروع

هنأ قطاع المهندسين في جمعية الخريجين التقدميين، في بيان، الفائزين في انتخابات الفروع التي جرت مرحلتها الثانية في نقابة المهندسين في بيروت، لانتخاب رؤساء للفروع الثالث والرابع والخامس. علما أن القطاع كان قد فاز بالمرحلة الأولى بكامل هيئة المندوبين بكل مرشحيه، وبعضو مكتب الفرع الخامس، المدعوم من قبل القطاع. وكان سبق أن فاز البارحة المرشح المدعوم من الحزب التقدمي الإشتراكي المهندس نزيه نايف هلال بعضوية هيئة المجلس ورئاسة الفرع الخامس".

وكالة الأناضول

البطريرك الماروني: عودة سفراء الخليج إلى لبنان تشد عرى الصداقة

قال إن زيارة بابا الفاتيكان إلى لبنان تأتي في سياق سعي الكرسي الرسولي إلى مساعدة البلاد على الخروج من أزمتها العميقة.. قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الأحد، إن "عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان تشعر البلاد بأنها عضو فاعل في الأسرة العربية وجامعتها". كلام الراعي جاء خلال قداس أحد الشعانين في بكركي (شرقي بيروت)، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية. ورأى أن "العودة تشد عرى الصداقة والتعاون بين هذه الدول ولبنان، فلبنان صديق مخلص لها". وخلال الأيام الأخيرة، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعدما غادروه منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إثر أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (استقال فيما بعد) انتقد فيها حرب اليمن قبيل توليه الوزارة. في سياق آخر، قال الراعي إن "زيارة البابا فرنسيس (بابا الفاتيكان) إلى لبنان، تأتي في سياق سعي الكرسي الرسولي إلى مساعدة لبنان للخروج من أزمته العميقة، وإبقائه بين منظومة الأمم الديمقراطية".