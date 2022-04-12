الجزيرة - السعودية

تنسيق سعودي - أممي لدعم الجهود الإقليمية والدولية لازدهار اليمن

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض أمس المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي. واستعرض الجانبان خلال الاستقبال أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق النماء والازدهار للشعب اليمني، إضافة إلى بحث الجهود المشتركة لدعم سبل الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية.

حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

أخبار الخليج - البحرين

ماكرون يتصدر النتائج ويتأهل مع لوبان للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

أظهرت التقديرات الأولى تصدّر إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمس الأحد بفارق بضع نقاط مئوية عن منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان، وسيتواجه الاثنان في الدورة الثانية في 24 نيسان. ووفق ثلاثة تقديرات من معاهد مختلفة حلّ الرئيس المنتهية ولايته أولا بحصوله على ما بين 27.6 و29.7 بالمائة من الأصوات، في نهاية حملة تعطلت بشكل كبير بسبب وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا .وجاءت مارين لوبان في المرتبة الثانية بنيلها 23.5 إلى 24.7 بالمائة من الأصوات، وفق تقديرات معاهد "أوبن واي" و"آي فوب" و"هاريس"، متقدمة على المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي حصد ما بين 19.8 بالمائة و20.5 بالمائة من أصوات الناخبين.

الأنباء - الكويت

وزير الخارجية: دول الخليج تتطلع لاستقرار لبنان واستعادة عافيته

أكد وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد أن "دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته".

وشدد خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على "ان الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جداً تزداد رسوخاً مع الأيام". وأكد "ان الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد". وقال "إن عزم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي استعادة العلاقات اللبنانية ـ الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدّر ويعبّر عن ايمان وطيد بعمق لبنان العربي".

القدس - فلسطين

القوى بغزة تحذر الاحتلال من استمرار جرائمه

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة الاحتلال، من الاستمرار في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وخاصة في مخيم جنين. واعتبرت القوى في بيان لها، أن تصعيد الاحتلال وتهديده باجتياح مخيم جنين، وحصاره الاقتصادي للمدينة، والجرائم التي يرتكبها جنوده ومستوطنوه، لن تقابل من الشعب الفلسطيني ومقاومته إلا بمزيد من الانتفاضة الشعبية والمقاومة في الميدان. وأكدت القوى أنها لن نسمح بالاستفراد بأبناء الشعب الفلسطيني، وأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تصعيد من طرف الاحتلال. ودعت إلى اعتبار يوم الجمعة (جمعة الوفاء لجنين)، داعيةً الجماهير في الوطن والشتات إلى أوسع فعاليات دعم وإسناد لأهالي الضفة عمومًا، وجنين خصوصًا.