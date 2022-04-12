الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون تسلم تقريراً عن مخالفات في قطاع الإتصالات واوجيرو وشركتي الخليوي وعرض مع درغام للاستحقاق الانتخابي وحاجات عكار

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، "أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في ادارات الدولة ومؤسساتها"، مركزاً على "المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في الإضاءة على التجاوزات والارتكابات التي تحصل في المؤسسات الرسمية"، داعياً إلى "التشدد في المراقبة وإعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، المدعي العام فيه القاضي فوزي خميس والقضاة نيللي أبي يونس ونجوى خوري ورانيا اللقيس.

وكالة الأناضول

انتخاب شهباز شريف رئيساً لوزراء باكستان

انتخب البرلمان الباكستاني، زعيم المعارضة السابق شهباز شريف، رئيساً جديداً للوزراء في البلاد، خلفًا لعمران خان.

وحصل مرشح المعارضة شهباز، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، على 174 صوتا في الجمعية الوطنية (البرلمان) المكون من 342 عضوا. وكان مطلوباً ما لا يقل عن 172 صوتا للأغلبية البسيطة في البرلمان.

وجاء انتخاب شهباز بعد تصويت حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان، الأحد، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد. وكان شهباز (70 عاماً) محورياً في مساعي المعارضة للإطاحة بحكومة خان، ومن المقرر أن يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء باكستان الثالث والعشرين، مساء الاثنين.