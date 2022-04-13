الوكالة الوطنية للإعلام

لجنة المال قررت دعوة الحكومة الى اجتماع حول سعر الصرف وطالبتها باحالة الضرائب بقانون منفصل عن الموازنة كنعان: نطالب السلطة بالتوقف عن مخالفة الدستور

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022. وقد طالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور. كما قررت اللجنة دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. وشدد كنعان على ان "مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت ان تتوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا".

وكالة الأناضول

بوتين: عزل روسيا مستحيل وعملية أوكرانيا ستحقق أهدافها

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن العملية العسكرية التي تشنها قواته ضد أوكرانيا "ستحقق مهامها وأهدافها دون أي شك"، معتبرًاً أن المحاولات الغربية لعزل روسيا عن العالم "أمر مستحيل". جاء ذلك خلال زيارة أجراها بوتين إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي، في مقاطعة آمور شرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء الذي الموافق اليوم 12 نيسان، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم". وقال: "العمليات العسكرية في أوكرانيا تشكل حماية لروسيا وليس لدينا خيار آخر، ولا يمكن عزل روسيا عن العالم"، في إشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على موسكو والدعوات الرامية لمقاطعة مصادر الطاقة الروسية.