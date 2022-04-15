نداء الوطن 12-4-2022

"أن بي آي" :بوسطن يخطف وصافة : الشرقية

خطف بوسطن سليتكس وصافة المنطقة الشرقية في اليوم الأخير من الموسم المنتظم بفوزه على ممفيس غريزليز مستفيدا من سقوط ميلووكي باكس حامل اللقب امام كليفلاند كافالييرز في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة . هيوستن لاوبيلكا وتشارلستون لبنسيتش حسم الأميركي رايلي اوبيكا مواجهة "العمالقة" وتفوق على مثاله الأعلى مواطنه جون ايسنر . ليحرز لقب دورة هيوستن الأميركية في كرة المضرب رافعا" رصيده الى أربعة القاب في دورات رابطة المحترفين .

ليو تعتزل التزحلق أعلنت نجمة التزحلق الفني على الجليد الأميركية اليسا ليو اعتزالها عن عمر 16 عاما بعد مشاركتها في أولمبياد بكين الشتوي الأخير واحرازها برونزية بطولة العالم هذا العام .

الأربعاء 13-4-2022

لايكرز يقيل مدربه

اعلن نادي لوس انجليس لايكرز اقالة مدربه فرانك فوغل بعد اقل من عامين على قيادته الفريق لاحراز لقبه السابع عشر في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة عقب فشله في بلوغ الأدوار الاقصائية هذا الموسم ونقل النادي في بيان عن مديره العام روب بيلينكا قوله "هذا قرار صعب للغاية لكننا نشعر انه ضروري في هذه المرحلة. فرناندينيو يرغب بمغادرة سيتي صدم البرازيلي المخضرم فرناندينيو قائد مانشستر سيتي مدربه الاسباني بيب غوارديولا بعدما اعلن عن رغبته في الرحيل عن حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم مع انتهاء عقده الصيف المقبل.