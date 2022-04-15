TL

الإنتخابات النيابية فقد جدد رئيس الجمهورية التأكيد بأن الإنتخابات النيابية قائمة بموعدها فيما أوضح رئيس الحكومة أن الإعتمادات المطلوبة للإنتخابات يجري تأمينها وهي أي الإنتخابات ستحصل بموعدها.

المنار

في لبنان تحذيرات من تمادي التسويف في معالجة الاخطار التي تهدد الامن الغذائي للبنانيين، وعليه كانت جلسة الحكومة اليوم في بعبدا، وابرز مقرراتها تفعيل خطة السحوبات الخاصة للامور الطارئة والملحة، من أجل تغطية الاعتمادات الضرورية للمواطنين لا سيما القمح والطحين، على ان اي سحب يحتاج الى موافقة الحكومة مجتمعة.

nbn

جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في القصر الجمهوري اختصرت الحراك الداخلي بمواضيعها الدسمة وجلها ذات طابع مالي واقتصادي.

mtv

تكليف مجلس الوزراء مجلس الانماء والاعمار الاشراف على عملية هدم الاهراءات، وتكليف وزارتي الداخلية والثقافة اقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى ضحايا انفجار مرفأ بيروت .

NTV

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الانتخابات قائمة في موعدها. وأضاف: مع أننا على بعد شهر منها ما زال البعض يشكك في إجرائها، وقد أقرت الاعتمادات الإضافية لها فيما قال ميقاتي إن الحكومة ملتزمة إجراء الانتخابات، والاعتمادات المطلوبة يجري تأمينها وطمأن الى أن الأمن مستتب مقارنة بما كان عليه الوضع من ذي قبل.

OTV

استكمالاً للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية، وقّع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم ٣٥٢ بتاريخ ١٤ نيسان ٢٠٢٢، الذي حدد بموجبه كيفية تقسيم أقلام الإقتراع في الدوائر الانتخابية كافة في لبنان، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام ٢٠٢٢ .

LBC

إنتخابيا، أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان، أن "30 مراقبا تابعين لبعثة الاتحاد الأوروبي انتشروا اليوم بفريق مكون من شخصين في كل المناطق اللبنانية". وكشف أنه يوم الإنتخابات ستتكون بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات مؤلفة من 150 مراقبا من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27، والنرويج وسويسرا.

الميادين

فشلت السلطات الأوكرانية حتى الآن في استعادة سبل مراقبة الإشعاعات النووية في محطة ‏تشيرنوبيل في شمال أوكرانيا، حيث حفر الجنود الروس، على حد قولها، شبكة تحت الأرض ‏عندما احتلوا موقع أسوأ كارثة نووية في التاريخ.‏

الجزيرة

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال زيارة إلى الجزائر، "أنّنا نواجه تحديات ‏إقليمية، وفي مقدمتها الإرهاب. ولذلك فإن تعاوننا في مجال الأمن واستقرار بيئتنا الإقليمية لا ‏غنى عنه، في البحر الأبيض المتوسط كما في أفريقيا".‏

العربية

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، أن سلاح البحرية سيكلف مهمة مراقبة ‏الهجرة عبر المانش من فرنسا، حسبما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".‏