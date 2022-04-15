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لبنان الحر
أعرب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصّار، عن "تقديره وشكره لوقوف السعودية إلى جانب لبنان، واستمرارها بتقديم المساعدات للشعب اللبناني".
صوت لبنان
وقع رئيس الجمهورية، ميشال عون، القانون الرقم 294، القاضي بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، والذي كان اقره مجلس النواب مؤخراً.
radio orient
أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، في تصريح له من قصر بعبدا، عن "قرار استثنائي لفترة عشرة أيام بإدخال وإخراج البضائع اللبنانية من دون براءات الذمة الى حين فك الاضراب في الضمان"، وفي السياق اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم من بعبدا، أن "كل ما يقرره مجلس الوزراء من مساعدات للمؤسسات العامة ينسحب على مستخدمي الضمان".
اذاعة النور
اعتبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، في كلمة له في زقاق البلاط، أن "آخر الأمور التي استطعنا اليوم ان نكرسها في القانون او في مشروع قانون هي الحفاظ على أموال المودعين الذين قضوا حياتهم من أجل تجميع ما يؤمن لهم مستقبلهم، فأتى الانهيار المالي ليقضي عليها".
صوت المدى
ترأس راعي أبرشية صور المارونية المطران، شربل عبد الله، قداس خميس الأسرار ورتبة الغسل في كنيسة سيدة البحار، عاونه الأب يعقوب صعب، بحضور المطران شكر الله نبيل الحاج وحشد من أبناء الرعية والمؤمنين.