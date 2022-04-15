لبنان الحر

أعرب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنيس نصّار، عن "تقديره وشكره لوقوف السعودية ‏إلى جانب لبنان، واستمرارها بتقديم المساعدات للشعب اللبناني".‏

صوت لبنان

وقع ​رئيس الجمهورية​، ​ميشال عون​، القانون الرقم 294، القاضي بإعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية، والذي كان اقره ​مجلس النواب​ مؤخراً.

radio orient

أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، في تصريح له من قصر بعبدا، عن "قرار استثنائي لفترة ‏عشرة أيام بإدخال وإخراج البضائع اللبنانية من دون براءات الذمة الى حين فك الاضراب في ‏الضمان"، وفي السياق اعتبر وزير العمل مصطفى بيرم من بعبدا، أن "كل ما يقرره مجلس ‏الوزراء من مساعدات للمؤسسات العامة ينسحب على مستخدمي الضمان".‏

اذاعة النور

اعتبر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، في كلمة له في زقاق البلاط‏، أن "آخر الأمور التي استطعنا اليوم ان نكرسها في القانون او في مشروع قانون هي الحفاظ ‏على أموال المودعين الذين قضوا حياتهم من أجل تجميع ما يؤمن لهم مستقبلهم، فأتى الانهيار ‏المالي ليقضي عليها".‏

صوت المدى

ترأس راعي أبرشية صور المارونية المطران، شربل عبد الله، قداس خميس الأسرار ورتبة ‏الغسل في كنيسة سيدة البحار، عاونه الأب يعقوب صعب، بحضور المطران شكر الله نبيل ‏الحاج وحشد من أبناء الرعية والمؤمنين.‏