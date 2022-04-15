الجمهورية/ شارل جبور

تناول موضوع الانتخابات وقال: لا يمكن التكهُّن بنتيجة الانتخابات النيابية سلفاً كون المفاجآت واردة دائماً، خصوصاً في حال خروج الناس للتصويت بكثافة خلافاً لكل التقديرات بسبب ما آلت إليه أوضاعها الحياتية، ما يعني انتقال الأكثرية من محور "حزب الله" إلى المحور السيادي، فيما من الثابت انه يستحيل على أي فريق انتزاع أكثرية الثلثين. وأضاف أنّ التعويل على نتائج الانتخابات أمر أساسي، ولكن الأهم كيفية توظيف هذه النتائج سياسياً، لأنه لا يكفي فوز المعارضة بالأكثرية مثلاً من دون التأسيس على هذا الفوز للمرحلة المقبلة من أجل القطع مع مرحلة ما قبل الانتخابات، وتقديم ممارسة مختلفة بعدها، ولكن التحدي الأساس أمام هذه المعارضة يكمن في ثلاثة شروط مُلزمة وأساسية: الشرط الأول: ان تنجح في توحيد صفوفها بعد الانتخابات، الشرط الثاني: ان تتّفِق على برنامج عمل وخطوات عملية تبدأ من انتخاب رئيس المجلس مروراً بتكليف رئيس الحكومة الذي يجب ان يخضع لمشاورات مكثفة، وقطع الطريق حكماً أمام إحياء حكومات الوفاق الوطني، أمّا الشرط الثالث فهو: ان تُطلق دينامية شعبية وطنية تتجاوز المؤسسات الدستورية. وقال إنّ الانتخابات هي محطّة مهمة على طريق التغيير، ولكن يفترض بالمعارضة ان تحدِّد وظيفة الانتخابات وما هو مطلوب منها في حالتي الفوز بالأكثرية او بالثلث المعطِّل. فالاستراتيجية الوحيدة مبدئياً التي يعوّل عليها في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية هي استراتيجية الفراغ الرئاسي. فهل ستنجح المعارضة في توحيد صفوفها أولاً والاتفاق ثانياً على خطوات عملية تكون استراتيجية الفراغ في طليعتها من أجل استجرار التدخُّل الدولي الذي يُفضي إلى عقد مؤتمر دولي لحلّ الأزمة اللبنانية، وهو الخيار الوحيد لإنهاء إشكالية السلاح؟

نداء الوطن/ وليد شقير

نقل حديث مع مصدر ديبلوماسي فرنسي وقال دعا المصدر اللبنانيين إلى الإقلاع عن وهم ربط مصيرهم بالحلول من الخارج مثل نتائج مؤتمر فيينا، مؤكداً أن لا مشروع راهناً للدعوة إلى مؤتمر دولي من أجل لبنان، وأنه لم يكن لفرنسا في أي مرة أوهام بأن التغيير في لبنان سيأتي من خلال الانتخابات النيابية المقبلة. وكشف أن فرنسا لعبت دور الوساطة بين لبنان ودول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية من أجل إعادة انخراطها في إعادة تنمية لبنان لأن لا نهوض اقتصادياً لبنانياً من دون دول الخليج. وأضاف المصدر أنّ المجتمع الدولي موحد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد دستورياً، وشرح المساعدات التي قدمها الاتحاد الأوروبي عبر الأمم المتحدة لتأمين التكاليف المالية والعملية واللوجستية للانتخابات "وهي بقيمة 7 ملايين يورو من أصل موازنة الـ15 مليون يورو كمصاريف العملية الانتخابية ونعتقد أنها كافية". أمّا عن الحوار الذي تخوضه الديبلوماسية الفرنسية مع "حزب الله" شدّد المصدر على أن فرنسا تتكلم مع كل الأطراف اللبنانيين وهناك تعامل بالتساوي معهم، كذلك امتنع المصدر الديبلوماسي عن الإدلاء بأي رأي حول التوقعات من الانتخابات وقال: علينا الانتظار، لأننا لا نعرف كيف سيقترع اللبنانيون. وحين سئل عن أن اتفاق فيينا سينعكس لمصلحة "حزب الله" في لبنان في حال رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب من قبل أميركا، رأى أن على اللبنانيين أن يكفوا عن الاعتقاد بأن مصيرهم مربوط بالخارج، لأنّ لديهم القدرة على ربط الحلول بالخارج في وقت يجب أن يعملوا هم من أجل الحل.