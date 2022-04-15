وكالة الأناضول

ليتوانيا: سفينة تركية أجلت أشخاصاً من الطراد الروسي "موسكفا"

قالت الحكومة الليتوانية إن سفينة تركية قامت بإجلاء 54 شخصًا من السفينة الحربية الروسية "موسكفا" في البحر الأسود. وبحسب معلومات نشرها وزير الدفاع أرفيداس أنوساوسكاس، تلقت ليتوانيا نداء استغاثة من الطراد الروسي "موسكفا" في ساعات الليل. وأشار أنوساوسكاس إلى أن الطراد بدأ يميل في الساعة 01.14 ليلًا بتوقيت ليتوانيا (GMT+3) وفي الساعة 02.00 أجلت سفينة تركية 54 شخصًا منه. وقال إن تركيا ورومانيا أعلنتا عند الساعة 03.00 عن غرق الطراد بالكامل. وأضاف أن الطراد كان على متنه 485 شخصًا بينهم 66 عسكريًا، وأوضح أن عدد القتلى لا يزال مجهولًا. وفي وقت متأخر الأربعاء، قال ماكسيم مارشينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا الأوكرانية،