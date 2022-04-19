أخبار الخليج - البحرين

ولي العهد رئيس الوزراء يأمر بصرف الزيادة بمعاشات المتقاعدين بأثر رجعي للعام 2021 وحتى شهر أبريل الجاري

رأس الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.

في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية المباحثات التي أجراها الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين والمضي قدما في تنمية مسارات التعاون الثنائي نحو الآفاق التي تحقق المصالح المشتركة، وفي هذا الصدد نوه المجلس بعمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معرباً عن شكره وتقديره لدولة الإمارات عـلى مـواقـفها المساندة لمملكة البحرين عـبر مختلف المحطات وما قدمته مـن دعم على جميع الصعد.

الأنباء - الكويت

روسيا تقصف «مئات» المواقع الأوكرانية وكييف تتهمها بتدمير دونباس بالكامل

نت القوات الروسية ضربات مكثفة في أوكرانيا ووسعت دائرة المناطق المستهدفة الى غرب البلاد القريب من الحدود الأوروبية والذي كان بعيدا نسبيا عن العمليات العسكرية منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

وقتل وجرح عدد من المدنيين أمس في ضربات صاروخية روسية «قوية» على لفيف، وأعلن ميخائيلو بودولياك مستشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي على تويتر «استهدفت خمس ضربات صاروخية قوية البنية التحتية لمدنية لفيف الاوروبية القديمة».وأكد الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي على تلغرام سقوط سبعة قتلى و11 جريحا بينهم طفل على الأقل، مشيرا إلى أن القصف الروسي أصاب بنى تحتية عسكرية ومتجر إطارات ما تسبب في اندلاع حرائق.

وكانت تحولت لفيف القريبة من الحدود الپولندية، ملجأ للنازحين، واستقبلت في بداية الحرب العديد من السفارات الغربية التي تم نقلها من كييف. وبقيت مدينة لفيف ومنطقة غرب أوكرانيا البعيدتان عن الجبهة، بمنأى عن القصف نسبيا.

وفيما تعهد الرئيس زيلينسكي بالدفاع عن منطقة دونباس، بدءا من مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب شرق البلاد، قالت روسيا أمس إنها شنت ضربات مكثفة على الجيش الأوكراني وأهداف عسكرية تابعة له باستخدام القوات الجوية والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي وأصابت مئات الأهداف.

القدس - فلسطين

مجلس الأمن يعقد جلسة أخرى.. الأردن تستضيف اجتماعًا وزاريًا طارئًا بشأن الأحداث في القدس

تستضيف المملكة الهاشمية الأردنية، يوم الخميس القادم، اجتماعًا طارئًا للجنة الوزارية العربية المُكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسيات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى وسبل التصدي له. فيما ذكرت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي سيعقد صباح الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدّة التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين في القدس، حيث طلبت فرنسا وإيرلندا والصين والنروج والإمارات العربية المتحدة عقد هذا الاجتماع بعدما أدّت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصًاً داخل المسجد الأقصى في القدس وفي محيطه. وتضم اللجنة الوزارية العربية التي يرأسها الأردن، الجمهورية التونسية بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة العربية السعودية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية.