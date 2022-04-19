الديار – هيام عيد

قالت إنّ المعطيات السياسية المتداولة في كواليس المجلس النيابي تؤكد أنّ المجلس مستمرّ في عمله ومهامه بصرف النظر عن بدء العد العكسي لموعد الإنتخابات النيابية بعد أقلّ من شهر من اليوم، وتكشف أوساط نيابية مخضرمة عن وجود قرار على أعلى المستويات بعدم السماح بأي تأخير في إقرار التشريعات الضرورية لاستكمال المرحلة الثانية من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي فإن قانوني الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية وموازنة العام الحالي، وغيرها من مشاريع واقتراحات القوانين التي تناقشها اللجان النيابية، فإن كل المؤشرات تدفع نحو تعزيز الإنطباع، بعدم ترك المجال أمام أي تأخير في إنجاز التشريعات المطلوبة من أجل تهيئة المناخ اللازم للبدء في وضع خطة التعافي. وتوضح الأوساط النيابية أن المستجدات المتعلقة بعملية التفاوض مع صندوق النقد، تتقدم على ما عداها من عناوين في اللحظة الراهنة، وتكاد تتساوى من حيث الأهمية مع الإستحقاق الإنتخابي، نظراً للإرتباط الوثيق ما بين المحطة الإنتخابية من جهة والموقف الدولي من جهة أخرى. ومن ضمن هذا السياق، تلفت الاوساط نفسها إلى تحذيرات عديدة قد نقلها أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، قبيل مغادرتهم لبنان الأسبوع الماضي، حيث شددوا على وجوب استنفار كل الأطراف السياسية الرسمية من أجل وضع الإجراءات السريعة الكفيلة بلجم وضبط الإنهيار المتسارع، ولذلك فإن الإنتخابات النيابية يجب أن تتمّ في موعدها، وستكون اختباراً لمدى القدرة على الذهاب نحو البحث بالتوافق على خطةٍ للتعافي. وبالتالي تشير الأوساط النيابية إلى أن أي "خربطة" بالمواعيد الدستورية المحددة بالنسبة للإنتخابات، ستؤدي إلى انقلاب كبير في المشهد الدولي من الملف اللبناني، حيث أن الدعم والرعاية والمساعدات، قد تصبح عرضةً للتعليق. وعليه فإنّ الأوساط نفسها، تعتبر أن الإستحــقاق هو محطة أولى في مسار طويل ولكنها في الوقت نفسه ضرورية من أجل وضع حدّ للإنهيار وضبط الوضع المالي والحؤول دون ترجمته إلى انهيارٍ أو انفجار إجتماعي خطر.

نداء الوطن – كلير شكر

تناولت موضوع التقرير الخاص الذي وضعه ديوان المحاسبة عن قطاع الاتصالات وقالت إنّه يوثّق أبواب الهدر والفساد المقونن على مدى عقود من الزمن ما أدّى إلى ضياع مليارات من الدولارات التي أخذت من جيوب اللبنانيين وأودعت في حسابات المنتفعين والقوى السياسية التي تعاقبت على تشغيل القطاع. وقالت إنّ التقرير سلّم إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وسبق للجنة الإعلام والاتصالات أن وثّقت جزءاً من هذه الفضيحة المالية. وأضافت أنّ هيئة أوجیرو تعتبر الید التنفیذیة لوزارة الاتصالات كونها تشكل البنیة التحتیة الأساسیة لجمیع شبكات الاتصالات بما في ذلك مشغّلو شبكات الھاتف المحمول، ومقدمو خدمات البیاناتDSP، ومقدمو خدمات الانترنت ISP وغيرهم. كما تحدّثت عن الاتفاقيات التي وقّعت وتمّ تمديدها. كذلك قالت إنّ القطاع تكبّد في مجال الدعاية والإعلان والرعاية والتبرعات هدراً بقيمة 70 مليون دولار بين العامين 2012 و2019. وساهمت عقود الصيانة الممنوحة لشركات خارجية بهدر ملايين الدولارات. وبحسب التقرير قامت شركة "ألفا" بدفع 54 مليون دولار عن الأشهر الستة الأخيرة من العام 2021. ومصاريف استثمارية ألحِقت بالعقود الأساسية: في شركة "تاتش" كلّف "الهدر" 46 مليون دولار في مشروع الجيل الثاني 2G وقد نفّذته شركة ZTE. ثم أكملته شركة هواوي بكلفة إضافية بلغت 90 مليون دولار. أما مشروع الجيل الثالث 3G الذي نفّذته هواوي فكلف على نحو إضافي 89.9 مليون دولار. في شركة "ألفا"، كلّف مشروع الجيل الثاني حوالى 20 مليون دولار إضافي عن العقد الأساسي، فيما كلف مشروع الجيل الثالث 110 ملايين دولار إضافية. ليتبيّن أنّ مجموع هذه المصاريف التي هدرت على نحو إضافي عن العقود الاساسية، بلغ 372 مليون دولار.