وكالة الأناضول

الدفاع التركية تنشر مقطعا مصورا احتفاء بعملية "المخلب- القفل"

نشرت وزارة الدفاع التركية، مقطعا مصورا بمناسبة إطلاق عملية "المخلب- القفل" ضد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، شمالي العراق. وبثت الوزارة المقطع، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت أن "أبطال الجيش التركي يقومون بهدم جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم عبر عملية المخلب- القفل". وأطلقت تركيا فجر الإثنين، عملية "المخلب​- القفل​​​​​​" ضد العناصر الإرهابية في مناطق متينا وزاب وأفشين- باسيان شمالي العراق.

وكالة أنباء شينخوا

شي يعرب عن تعاطفه مع الرئيس الفلبيني على خلفية الإعصار الذي ضرب البلاد

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الأحد برسالة تعاطف إلى نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي، على خلفية المعاناة التي سببها هجوم إعصار.

وفي رسالته، قال شي إنه صُدم عندما علم أن الفلبين تعرضت للإعصار الذي تسبب في خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، مضيفا أنه نيابة عن الصين حكومة وشعبا وبالأصالة عن نفسه، يعرب عن تعازيه الحارة في الضحايا وخالص مواساته لأسر الضحايا وللمصابين.

وأعرب عن استعداد الصين لتقديم المساعدة في حدود قدرتها للفلبين.

وقال شي إنه يعتقد أنه في ظل قيادة الرئيس دوتيرتي والحكومة الفلبينية، سيتغلب سكان المنطقة المتضررة بالتأكيد على الكارثة وسيعيدون بناء منازلهم.