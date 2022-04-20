الشرق الأوسط 20-4-2022

صندوق النقد الدولي يقفز بتقديرات نمو الاقتصاد السعودي

معاكسة تيار التقديرات غير المتفاءلة بظروف الاقتصاد العالمي مع الازمة الاوكرانية واشكالية التضخم الدولية، جاءت توقعات صندوق النقد الدولي ايجابيا ومعاكسة للمسشهد الدولي حول نمو الاقتصاد السعودي للعام الجاري والمقبل، حيث افصح، أمس، عن تقديراته بنمو النتاتج المحلي بنسبة 7.6 في المائة في 2022 بينما ستكون النسبة 3.6 في المائة خلال 2023.