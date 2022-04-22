صنز يقضي على موسم ليكرز

وصل موسم لوس انجليس ليكرز حامل اللقب عام 2020 الى نهايته اثر فشله في بلوغ الملحق المؤهل الى"بلاي اوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسقوطه امام متصدر البطولة مضيفه فينيكس صنز.

الجمهورية

بعد المونديال ... كومان بدلا" من فان غال

اعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم .ان رونالدو كومان سيخلف المدرب الحالي للمنتخب الوطني لويس فان غال مطلع عام 2023 بعد نهائيات المونديال في اعقاب اعلان الأخير اصابته بسرطان البروستات.